İstanbul Ticaret Üniversitesi ile Uluslararası Balkan Üniversitesi arasında kapsamlı bir iş birliği mutabakatı imzalandı. Anlaşma, eğitim, araştırma ve kültürel alanlarda iki üniversitenin ortak hedeflerine katkı sağlayacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin uluslararasılaşma hedeflerinin bir parçası olarak Sütlüce Yerleşkesi’nde düzenlenen törende, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek ile Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar tarafından imza altına alınan iş birliği kapsamında öğrenci ve akademik personel değişim programlarının uygulanması amaçlanıyor.

Protokol ile ortak bilimsel araştırmalar yürütme, ikili iş birliğine dayalı derece programları tasarlama ve öğrencilerin staj olanaklarını artırma gibi somut adımlarla akademik iş birliğini güçlendirmek hedefleniyor.

İki üniversite bilimsel araştırma projelerinde iş birliği yapmanın yanı sıra kültürel, kültürlerarası ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi gibi alanlarda da çalışmalar yürütmeyi planlıyor.

Bu faaliyetlerin, öğrenciler ve akademisyenler arasında bilgi paylaşımını artırması hedefleniyor.

İş birliği çerçevesinde yürütülecek öğrenci projeleri, kısa dönem eğitim programları ve çalışmalar, tarafların eğitimde kaliteyi artırma hedeflerine katkı sağlayacak.