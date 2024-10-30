İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin 101. kuruluş yıldönümünü şanına yakışır bir biçimde kutladı. Cumhuriyet Bayramı coşkusunu vatandaşlarla birlikte Yenikapı’da yaşayan Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, çoğunluğu gençlerden oluşan katılımcılarla buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, gün boyu süren etkinlerde, İstanbulluların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak oldu.

Günün finalini, İBB’nin Yenikapı’da düzenlediği kutlama programına katılarak yapan İmamoğlu, özel tasarım sahnede vatandaşlara seslendi.

Türkiye’nin 2016’dan bu yana, tepeden inme bir rejimle yönetildiğini vurgulayan İmamoğlu, “İşte bize dayatılan bu sistem, en önemli değerimiz olan güçler ayrılığını kaldırıyor, reddediyor. Parlamentoyu, milletin meclisini küçümsüyor. Milletin iradesini göz ardı ediyor. Adalet kurumlarını, siyasetin aracına dönüştürüyor. Cumhuriyetin temeli olan liyakat ilkesini, kökünden ortadan kaldırıyor. Liyakati geri getireceğiz. Milletin evlatlarının hakkını geri getireceğiz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin bir süredir, dünyanın alt liglerine düştüğünü kaydeden İmamoğlu, “Ülkemizi ne yapacağız biliyor musunuz? Tekrar birinci lige çıkaracağız. Oradan ne yapacağız? Şampiyonlar Ligi'ne çıkaracağız. İşte bu istek ve iradeyi göstermeye hazırız” dedi. Gençlere, “Kendi koltuklarından başka hiçbir şeyi düşünmeyen siyasetçilerin, bizi, ‘şu, bu’ diye birbirinden ayıranlara inat, günü geldiğinde tek yürek olmaya hazır mıyız?” sorusunu yönelten İmamoğlu, “Cumhuriyet, korkuya ve tehdide dayanan rejimlere benzemez. Cumhuriyet; onurlu, öz güvenli, erdemli insanların rejimidir. Cumhuriyet; bizim karakterimiz, en değerli mirasımızdır. Bu yürüyüş, milletin yürüyüşüdür. 86 milyon yurttaşımızın yürüyüşüdür. Bu yürüyüş, hepimizin ortak yürüyüşüdür. Omuz omuza, birlikte ve inançla yapacağımız gelecek yürüyüşüdür. Dün olduğu gibi, bugün ve yarın da hazır mıyız? Başaracak mıyız? Yürüyüşünüz, geleceğiniz aydınlık olsun. Yaşasın Cumhuriyet. Yaşasın Mustafa Kemal Atatürk. Yaşasın tam bağımsız ve güçlü mutlu Türkiye” ifadelerini kullandı.