İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kışlık sebze fideleri dağıtımına Şile'den başladı. Törene katılan Başkan Vekili Nuri Aslan, desteklenen çiftçi sayısının 10 bin 818'e yükseldiğini ve bu yıl çiftçiler için yaklaşık 300 milyon lira ödenek ayırdıklarını açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - Kışlık sebze fidelerinin dağıtımı açık alanlar için ağustos ayında, seralar için ekim ayında gerçekleştiriliyor.

Brokoli, karnabahar, kıvırcık marul, kara lahana, beyaz lahana ve kırmızı lahana fidelerinden oluşan destek kolilerinin dağıtımına Şile'den başlandı. Fide dağıtım törenine İBB Başkanvekili Nuri Aslan ve beraberindeki İBB kurmayları da katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Şileli üretici, Mahmut Küçükaslan, desteklerinin çiftçiler için önemine değinerek, İBB yetkililerine teşekkür etti.

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Şile'de çiftçilere kışlık sebze fidesi dağıtım töreninde konuştu.

'Biz sizlere destek olmayı bir vatan borcu biliyoruz' diyen Aslan, '2020 yılında sadece İstanbul'da kayıtlı görünen, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin de tespit edebildiği çiftçi sayısı 693! Bugün destek verdiğimiz çiftçi sayımız 10.818'e ulaştı. Bugüne kadar toprağımıza sunduğumuz desteğin toplam büyüklüğü 1 milyar liraya yaklaştı. Bu yıl da İstanbul'da çiftçiyi, köylüyü, emekçiyi desteklemek için tam 300 milyon lira civarında ödenek ayırdık. İstanbul'da kim üretiyorsa ve kendini yalnız hissediyorsa onun yanında olun. Biz çünkü milletin parasını millete veriyoruz. Benim babamın parası değil; millet çalıştı, kazandı, vergi verdi, bize gelen paydan da biz geri millete hizmet ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. İstemekten utanmayın! Kendi paranızı istiyorsunuz. Kendi alın terinizle verdiğiniz, oluşturduğunuz vergiyi kendinize hizmet diye istiyorsunuz' diye konuştu.