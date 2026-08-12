Bursa'da İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesi Türker ve Hatay Sokaklar arasında kalan bölgede 3 parselde yaptığı kamulaştırmalarla 16 araçlık otopark oluşturdu.

BURSA (İGFA) - Şehir merkezine kamulaştırmalarla nefes aldıran İnegöl Belediyesi, Orhaniye Mahallesinde sokak aralarında parklanma sorununa çözüm olan bir uygulamayı daha tamamlayarak hizmete aldı. Türker ve Hatay Sokaklar arasında kalan bölgede önce kamulaştırma çalışmaları yapıldı, akabinde otopark düzenlemesi gerçekleştirilerek 16 araçlık park alanı elde edildi.

Bölgede kamulaştırma çalışmalarına 2015 yılında başlayan İnegöl Belediyesi, devamında; 2017, 2023 ve 2024 yıllarında 3 ayrı parselin kamulaştırmasını tamamladı. Kamulaştırmalarla birlikte 450 m2 alan elde edilen bölgede, Fen İşleri Müdürlüğü Temmuz ayında düzenli otopark uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Zemini parke taş kaplanan ve aydınlatmalarından tretuvarlarına tüm eksikleri giderilen alanda 16 araçlık otopark elde edildi.

Belediye Başkanı Alper Taban, vatandaşların kullanımına sunulan otopark uygulamasını bugün beraberindeki heyetle birlikte yerinde inceledi. Taban, otoparkın mahalle sakinlerine hayırlı olmasını diledi.