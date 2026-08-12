Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 'Engelsiz Yaşam Merkezi' protokolü imzalandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş ve Başkan Sami Er, özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımını hedefliyor.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 'Engelsiz Yaşam Merkezi' protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Malatya'daki temasları kapsamında Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, ziyarette yaptığı konuşmada, yaşlı vatandaşlar için Vefa Konakları yaptıklarını, depremden sonra doğan ihtiyaç kapsamında kadınlara yönelik üçüncü Vefa Konağını yapmayı planladıklarını söyledi. Başkan Er, İkizce bölgesinde yaklaşık 200 bin kişinin yaşadığını belirterek, bölgede yaşlıların gün içerisinde sosyal ve sağlık hizmetlerinden yararlanabileceği bir merkez oluşturmak istediklerini belirtti.

Otizm ve engelliler merkezi kurduklarını aktaran Başkan Er, yaşlıların evlerini temizleyip, bakımlarını yaptıklarını ifade etti.

Başkan Sami Er, Büyükşehir Belediyesi olarak birçok sosyal projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Vefa Konağı projesini beğendiğini ifade ederek, 'Bu merkezlerde yaşlı vatandaşlarımız, gün içerisinde sağlık hizmetlerinden yararlanıyor, çeşitli sosyal faaliyetlere katılıyor, yemek ve çay gibi ikramlardan faydalanması ve akşam saatlerinde kendi evlerine dönüyorlar. Gündüz merkezleriyle yaşlılarımızı sosyal çevresinden kopmamış oluyor. Yaşlıların da en büyük talebi sosyal çevreden kopmamak' dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında 'Engelsiz Yaşam Merkezi' protokolü imzalandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 'Başkanım hayırlı olsun. Engellilere, gündüzlü yaşlı ve diğer hizmetlerimize daha fazla ağırlık vereceğiz. Emekleriniz için teşekkür ediyoruz' dedi.

Protokol kapsamında özel gereksinimli bireylerin rehabilitasyon süreçleri desteklenerek, sosyal hayata tam katılımlarını sağlamak amacıyla yürütülecek çalışmaları kapsıyor.