İstanbul'da CHP'li Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu belediyelerine yönelik 11 Şubat'ta gerçekleştirilen 'kent uzlaşısı' operasyonunda gözaltına alınan 10 kişi 'silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan' tutuklandı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Kartal, Ataşehir, Üsküdar, Sancaktepe, Fatih, Tuzla, Adalar, Şişli, Beyoğlu belediyelerinde 2 belediye başkan yardımcısı, 7 belediye meclis üyesi ile birlikte bir Şişli Belediyesi ile bağlantılı sivil bir kişi olmak üzere gözaltına alınan şüpheli 10 kişi tutuklandı.

Halkların Demokratik Kongresi içerisinde faaliyet gösterdiği öne sürülen şüpheliler hakkında savcılık sorgusunun ardından haklarında tutuklama talep edilmişti.

Emniyetteki işlemleri sonrasında adli işlemleri gerçekleştirilen şüpheliler sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı gibi,İstanbul Cumhuriyet Başsvcılığı; terör örgütünün metropol illerde etkinliğini arttırma amacını haiz Kent Uzlaşısı faaliyetinin tüm unsur ve mensuplarıyla deşifre edilmesi için savcılık tarafından HDK Çatı Yapılanmasının İstanbul ilinde faaliyet gösteren mensuplarına ilişkin yürütülen ana soruşturma kapsamında aralarından şüpheli C.Y.’nin Kartal Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli L.G.’nin Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı, Şüpheli B.K.’nın Üsküdar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli E.G.’nin Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli G.A.’nın Fatih Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli H.Ö.’nün Tuzla Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli N.A.’nın Adalar Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli S.G.’nin Şişli Belediye Meclis Üyesi, Şüpheli T.Ş.’nin Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi, HDK mensubu olduğu tespit edilen Şüpheli İ.P.’nin (Beyoğlu Belediyesiyle bağlantılı sivil şahıs) olmak üzere toplam 10 şüphelinin yakalanarak gözaltına alırken, örgütsel doküman ve sair suç delillerin ele geçirilebilmesi için arama ve el koyma işlemleri amacıyla eş zamanlı operasyon icrası kapsamında şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına almış, TEM Şube Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin ikameti, işyerleri ve şüphelilerden C.Y. ve L.G.’nin görev yaptıkları Belediye Başkanlıklarındaki mahsus odalarında arama işlemleri gerçekleştirmişti.