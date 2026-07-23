Konya Karatay Belediyesi, 2026 yılı hizmet içi eğitim programı kapsamında personeline yönelik 'Temel İlk Yardım Eğitimi' düzenledi.

KONYA (İGFA) - Çalışanların olası acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalede bulunabilmelerini amaçlayan eğitim programında, temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin teorik ve uygulamalı bilgiler paylaşıldı.

Karatay Belediyesi ile Konya İlk Yardım Eğitici Eğitim Merkezi iş birliğinde düzenlenen 16 saatlik ilk yardım eğitimi, Karatay Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olarak düzenlenen, belediye çalışanlarının iş hayatında ve günlük yaşamda karşılaşabilecekleri acil durumlarda doğru ve bilinçli müdahalede bulunabilmelerini amaçlayan eğitimde, temel ilk yardım uygulamalarına ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

Program kapsamında olay yeri değerlendirmesi, temel yaşam desteği, solunum yolu tıkanıklıklarında yapılması gereken müdahaleler, kanamalarda ilk yardım uygulamaları ile kırık, çıkık, burkulmalar, zehirlenmeler ve yanıklarda doğru yaklaşım yöntemleri ele alındı.

Teorik anlatımların yanı sıra uygulamalı örneklerle desteklenen eğitimde katılımcılar, acil durumlarda izlenmesi gereken doğru müdahale yöntemlerini öğrenme ve uygulama fırsatı buldu.

Katılımcılar, maket üzerinde temel yaşam desteği uygulamalarını gerçekleştirerek kalp masajı, suni teneffüs ve otomatik eksternal defibrilatör kullanımını uygulamalı olarak deneyimledi. Böylece personelin hem çalışma hayatında hem de sosyal yaşamında karşılaşabileceği sağlık olaylarına karşı daha bilinçli hareket etmesi hedeflendi.

Eğitim, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Karatay Belediyesi, hizmet içi eğitim programlarıyla personelinin mesleki gelişimini desteklemeye ve kurumsal hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürürken, çalışanların bilgi düzeyini güçlendiren eğitim faaliyetlerine de aralıksız devam ediyor.

KILCA: İLK YARDIM BİLGİSİ HAYAT KURTARIR

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, hizmet içi eğitim programlarıyla personelin mesleki ve sosyal gelişimlerini desteklemeye devam ettiklerini belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

'Karatay Belediyesi olarak çalışanlarımızın mesleki gelişimlerinin yanı sıra, günlük yaşamda ve görevleri sırasında karşılaşabilecekleri acil durumlara hazırlıklı olmalarını da önemsiyoruz. İlk yardım konusunda edinilen doğru bilgiler ve zamanında yapılan bilinçli müdahaleler, hayati önem taşıyor. Düzenlediğimiz bu eğitimlerle personelimizin ilk yardım konusunda bilinç seviyesini yükseltmeyi, olası acil durumlarda doğru ve hızlı müdahalede bulunabilecek bilgi ve beceriye sahip olmalarını amaçlıyoruz. Hizmet içi eğitim programlarımızı farklı konu başlıklarıyla sürdürecek, çalışanlarımızın gelişimine katkı sunmaya devam edeceğiz.'