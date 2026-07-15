İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Kadifekale Hava Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine katıldı. Törende, şehitler için dualar edildi, kabirlere karanfiller bırakıldı.

İZMİR (İGFA) - 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde İzmir Kadifekale Hava Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi.

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sivil toplum kuruluşları, askeri erkân, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu tarafından yapılan dua ile devam etti.

Program kapsamında İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban şehitlik defterini imzaladı. Ardından protokol üyeleri şehit kabirlerine karanfil bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da şehit aileleriyle bir araya gelerek kabirler başında dua etti. Başkan Tugay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2022 yılında şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in kabrini de ziyaret ederek ailesiyle konuştu.

'15 TEMMUZ MİLLETİMİZİN DEMOKRASİYE SAHİP ÇIKTIĞI GÜNDÜR'

Anma programında konuşan İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı şanlı direnişin adı olduğunu söyledi. Şehitlerin emanetine sahip çıkmanın, gazilerin fedakârlıklarını unutmamanın ve demokrasiyi korumanın ortak sorumluluk olduğunu ifade eden Elban, 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek başta 15 Temmuz şehitleri olmak üzere tüm aziz şehitleri rahmet ve minnetle andı, kahraman gazilere ise şükranlarını sundu.