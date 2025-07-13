İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde toplu ulaşım hizmetlerini ücretsiz sunacak. Toplu ulaşımda ücretsiz erişim hakkından faydalanmak isteyen İstanbulluların kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanmaları yeterli olacak.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2019 yılından bu yana milli ve dini bayramlar ile resmi günlerde İstanbul genelinde toplu ulaşımı ücretsiz hale getirerek vatandaşların kent içi hareketliliğini destekliyor. Büyükşehir Meclsi kararıyla hayata geçirilen bu uygulama; bayramlarda ulaşımı kolaylaştırırken, resmi günlerde ise toplumun ortak değerlerine sahip çıkma iradesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda, 15 Temmuz Salı günü boyunca geçerli olacak ücretsiz ulaşım uygulamasıyla birlikte, İstanbullular 24 saat boyunca ücret ödemeden ulaşım hizmeti alabilecek.

Ücretsiz ulaşım uygulaması, İstanbulkart sistemine entegre olan İETT otobüsleri, özel halk otobüsleri, metrobüs, metro, tramvay, füniküler, teleferik, nostaljik tramvay, tünel ve Şehir Hatları vapurlarını kapsayacak.