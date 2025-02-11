Yayımlanan son hava tahmin raporuna göre, 12 Şubat 2025 Çarşamba günü İstanbul’da kuvvetli kar yağışı etkili olacak. Hava sıcaklıklarının 1 ila 6 derece arasında seyretmesi bekleniyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM)un değerlendirmelerine göre, kar yağışı Çarşamba sabah saat 07.00 itibarıyla Avrupa Yakası’nın batı ilçelerinde (Başakşehir, Büyükçekmece, Arnavutköy, Silivri ve Çatalca) başlayacak.

Öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu Yakası’nın doğu ilçelerinde (Şile, Kartal, Pendik ve Tuzla) yoğun kar geçişleri yaşanacak. Yetkililer, yağış anında ulaşımda aksama ve görüş mesafesinde azalma yaşanabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

SİBİRYA SOĞUKLARI İSTANBUL'U ETKİSİ ALTINA ALACAK

Meteoroloji uzmanlarına göre, İstanbul Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Kar yağışının ardından hava sıcaklıklarının 3 ila 6°C arasında değişmesi ve gece saatlerinde don ile buzlanma riskinin artması bekleniyor. Buzlanma Erken Uyarı Sistemi (BEUS) verilerine göre, hava sıcaklıklarının Şubat ayı ortalamasının 3 ila 6°C altında seyredeceği tahmin ediliyor.

AKOM, vatandaşları özellikle buzlanma ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Yetkililer, zorunlu olmadıkça özel araç kullanımından kaçınılması ve toplu taşımanın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

SON 24 SAATTE 3.590 TON TUZ VE 13 TON SOLÜSYON KULLANILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ana yollar, meydanlar, metro girişleri, otobüs durakları ve üst geçitlerde yoğun kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaparken, son 24 saat içinde 3 bin 590 ton tuz ve 13 ton solüsyon kullanıldığı bildirildi.

Öte yandan kar yağışı dolayısıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda bazı uçak seferleri iptal edilirken yetkililer, vatandaşların hava durumu güncellemelerini takip etmeleri ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.