Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı Kasım ayında düşen C-130E uçağına ilişkin teknik incelemelerde şu ana kadar uçuş sistemlerinde kaza öncesi bir arıza tespit edilmediğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında, 11 Kasım 2025 tarihinde kaza kırıma uğrayan 68-1609 kuyruk numaralı C-130E uçağına ilişkin teknik incelemenin son durumu paylaşıldı.

Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, inceleme çalışmalarının Hava Kuvvetleri Komutanlığı koordinasyonunda sürdüğünü belirterek, ilk olarak Gürcistan'daki enkaz alanında başlatılan çalışmaların, enkazın Kayseri'deki 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü'ne getirilmesiyle birlikte detaylı şekilde devam ettiğini ifade etti. Soruşturma kapsamında Eskişehir'deki 1'inci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı, TUSAŞ, MKE ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ilgili birimlerinin de sürece dahil olduğu belirtildi.

Uçuş veri kayıt cihazı (FDR) incelemelerinde, kaza anına kadar uçuş ekibinin konuşmalarında ve uçak sistemlerinde herhangi bir olumsuzluk tespit edilmediği açıklandı.

Kazanın ani geliştiği, uçağın kuyruk konisi bölümünün gövdeden ayrılması sonucu kayıt cihazının güç ve veri bağlantılarının kesildiği ve bu nedenle kaydın sonlandığı bildirildi. Motor ve pervane sistemlerine yönelik incelemelerde de bu sistemlerin kaza anına kadar sorunsuz çalıştığı, pervane kopmasına bağlı bir gövde hasarına dair bulguya rastlanmadığı kaydedildi.

Öte yandan, enkazdan alınan numuneler üzerinde yapılan incelemelerde patlayıcı madde izine rastlanmadığı açıklandı.

Uçağa ait parçalarda tespit edilen yapısal hasarların ise detaylı analizinin sürdüğü, mevcut bulgulara göre kırılmaların yorulma kaynaklı başlamadığı ancak malzemelerin gevrek yorgunluk davranışı gösterdiğinin belirlendiği ifade edildi. Yetkililer, teknik rapor çalışmalarının devam ettiğini ve kazanın tüm yönleriyle aydınlatılması için incelemelerin titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.