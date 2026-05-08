İstanbul'da Bayrampaşa ve Güngören'de düzenlenen narkotik operasyonlarında 1 milyon 86 bin adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İSTANBUL (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bayrampaşa ve Güngören ilçelerinde uyuşturucu üretimi ve kaçak ürünlere yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi.
Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin düzenlediği operasyonlarda; 1 milyon 86 bin adet sentetik ecza hapı, 600 bin boş kapsül, 150 kilogram katkı maddesi, 5 adet hap üretim makinesi, 21 bin adet kaçak kozmetik ürün ele geçirildi.
May 8, 2026
Operasyon kapsamında 6 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, uyuşturucuyla mücadelenin özellikle gençleri korumaya yönelik kararlı bir çalışma olduğu vurgulanarak, operasyonların aralıksız süreceği belirtildi.