Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Yeşil Dönüşüm Programı Uygulama Usul ve Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan değişiklik tebliği ile Yeşil Dönüşüm Programı'nın başvuru, değerlendirme, izleme ve teşvik süreçlerinde kapsamlı değişikliklere gidildi.

Buna göre özellikle yatırımcıların yeşil dönüşüm projelerine ilişkin yol haritaları, proje hedefleri ve değerlendirme kriterleri yeniden tanımlandı.

BEŞ YILLIK YEŞİL DÖNÜŞÜM YOL HARİTASI ZORUNLU OLACAK

Yeni düzenlemeye göre programa başvuran yatırımcılar, tesis bazında uygulanacak yeşil dönüşüm uygulamalarını içeren beş yıllık 'Yeşil Dönüşüm Yol Haritası' hazırlayacak. Başvuru sırasında sunulacak bu yol haritasında enerji verimliliği, kaynak kullanımı, karbon azaltımı ve çevresel performans gibi alanlarda somut ve ölçülebilir hedefler yer alacak. Ayrıca yatırımcıların en az 3 kişiden oluşan bir 'yeşil dönüşüm ekibi' kurması ve ekip içinden bir 'yeşil dönüşüm lideri' belirlemesi zorunlu hale getirildi.

DEĞERLENDİRME SİSTEMİ YENİDEN DÜZENLENDİ

Tebliğle birlikte proje değerlendirme süreçleri de yeniden yapılandırıldı.

Program kapsamındaki projeler artık Genel Müdürlük tarafından oluşturulan 'Değerlendirici Listesi'nde yer alan kurumlar tarafından incelenecek.

Değerlendirmelerde; projenin ulusal ve uluslararası yeşil dönüşüm kriterlerine uygunluğu, yenilikçi teknolojiler içermesi, ölçülebilir ve gerçekçi hedefler taşıması, yatırım unsurlarının proje hedefleriyle uyumu, çevresel performansa katkısı gibi kriterler esas alınacak. Eksik veya uygunsuz bulunan projeler için yatırımcılara belirli sürelerde revizyon hakkı tanınacak.

'YEŞİL DÖNÜŞÜM MERKEZİ BELGESİ' VERİLECEK

Program kapsamında uygun bulunan ve yatırım teşvik belgesi düzenlenen tesislere, beş yıl geçerli olacak 'Yeşil Dönüşüm Merkezi Belgesi' verilecek.

Belge, yatırım teşvik sistemine entegre şekilde yürütülecek ve projeler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü koordinasyonunda takip edilecek.

Yeni düzenlemeyle desteklenecek yatırımların kapsamı da açık şekilde belirlendi.

Buna göre program kapsamında; modernizasyon yatırımları, entegrasyon yatırımları, makine ve teçhizat alımları, bina ve inşaat harcamaları, arazi ve arsa alımları desteklenebilecek.

Ancak yeşil dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesine yönelik Ar-Ge faaliyetleri ile güneş ve rüzgar enerjisine dayalı elektrik üretim tesisleri program kapsamı dışında tutuldu.

NİHAİ ÖLÇÜM VE HEDEF ŞARTI GETİRİLDİ

Program sonunda yatırımcıların belirlenen hedeflere ulaşıp ulaşmadığı 'nihai durum ölçümü' ile değerlendirilecek.

Projelerin başarılı sayılması için hedeflenen performans göstergelerinde en az yüzde 75 oranında gerçekleşme sağlanması gerekecek.

Hedefleri karşılayamayan projeler program kapsamından çıkarılabilecek. Bu durumda fazla sağlanan teşviklerin geri alınması da gündeme gelebilecek.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, daha önce 'Yeşil Dönüşüm Merkezi' unvanı verilen tesislerden yatırım teşvik belgesi alanlara yeni belge düzenlenecek.

Yeni düzenleme, bugünden önce açılmış çağrılar için ise geçici madde kapsamı dışında uygulanmayacak.