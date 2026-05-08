KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Fen Lisesi öğrencilerinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile irtibata geçerek başlattığı kıyı temizliği hareketi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın saha desteğiyle önemli bir farkındalık etkinliğine dönüştü. Gönüllü öğrencilerin katılımı ile sahil şeridinde gerçekleştirilen temizlik çalışmasında çok sayıda atık toplanarak, çevreye zarar verebilecek unsurlar ortadan kaldırıldı. Bu sayede hem doğanın korunmasına katkı sağlanırken hem de gençlerde çevre bilincinin güçlenmesine yönelik önemli bir örnek oluşturuldu.

GENÇLERİN PROJESİNE 'MAVİ TAKIM' DESTEĞİ

Gölcük Fen Lisesi öğrencileri, kıyı ekosisteminin korunmasına katkı sağlamak amacıyla hazırladıkları projeyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ileterek çevresel duyarlılığa örnek bir girişim başlattı. Gençlerin bu anlamlı talebi, Büyükşehir tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı koordinesinde uygulamaya alındı. Planlanan etkinlik kapsamında öğrenciler ve Mavi Takım ekipleri, Başiskele Sahili'nde bir araya gelerek kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Sahil boyunca yapılan çalışma ile çevreyi tehdit eden atıklar toplanırken, kıyı ekosisteminin korunmasına yönelik somut bir katkı sağlandı. Öğrenciler, sadece bir temizlik faaliyeti değil; plastik, metal ve cam gibi atıkları kategorize ederek toplama ve bilinçlendirme çalışması gerçekleştirdi. Gençlerin çevre bilincini artırmasını sağlayan etkinlik, toplumda sürdürülebilir yaşam farkındalığını güçlendiren örnek bir iş birliği oldu.

Saha çalışması sırasında gençlere eşlik eden Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem, bu iş birliğinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Gölcük Fen Lisesi öğrencilerimizin belediyemizle irtibata geçerek bu süreci başlatması bizler için çok kıymetli. Kıyı ekosistemini korumak, zincirleme bir etkiyle gelecekteki tüm canlı yaşamını korumaktır. Bu bilinci sahiplenen ve sahada liderlik eden gençlerimizle gurur duyuyor, onların bu vizyoner yaklaşımına severek rehberlik ediyoruz.'