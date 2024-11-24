İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul’un çiftçisini yalnız bırakmıyor. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Ekim ayında başlattığı “Çiftçimizin Yanındayız” projesi ile kentin toprak verimliliğini artırmak için mobil araç ile üreticilerin tarlalarına kadar giderek toprak numunesi alıyor.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kentin üreticilerine tohum, fide desteğinin yanında toprak kalitesini ölçerek de destek oluyor.

Tarımda kalite ve verimi arttırmak için toprak verimliliği analizi yapıyor. İBB Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın “Çiftçimizin yanındayız” projesi kapsamında üreticilere kolaylık olması için mobil araç ile tarlalarına giderek toprak numunesi alıyor ve analiz sonuçlarını paylaşıyor.

“EKONOMİK KAYBIN ÖNÜNE GEÇMİŞ OLUYORSUNUZ”

“Çiftçimizin Yanındayız” projesinin üreticinin ekonomisine de katkı sunduğunu belirten Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Prof. Dr. Ayşen Erdinçler, “Çiftçimizin Yanındayız projemiz Ekim ayı itibariyle başladı. Çevre Koruma Şube Müdürlüğümüzün Anadolu Yakası'ndaki Çevre Laboratuvarı, toprak ve bitki analizleri yapıyordu. Bu analizler önemli çünkü laboratuvarımız bitki ve toprak analizleri yaparak bitkinin ve toprağın durumuna bakıp herhangi bir besin takviyesi ihtiyacı olup olmadığını gözlemleyebiliyor. Bunu da çiftçilerimize belirtiyoruz" dedşç

Çevre Koruma Şube Müdürümüz Erdinç Algül ise, “Çevre Koruma Şube Müdürlüğü olarak, Anadolu Yakası'ndaki Çevre Laboratuvarımızdaki hizmetimizle beraber İstanbul’da Silivri'den başlayıp Çatalca’nın muhtelif köylerinden Şile, Beykoz tarafına kadar Çiftçimizin Yanındayız projemizle bütün numunelerini kendilerinden yerinde ve bizzat tarım yapmış oldukları yerlerden alıyoruz. Çiftçimiz için zaman kaybını engellemiş oluyoruz.” diye konuştu.