İBB bağlı kuruluşu İSKİ’nin verilerine göre, Temmuz 2025’te İstanbul’un günlük ortalama su tüketimi 3 milyon 578 bin metreküp oldu. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre %2,3 oranında artış gösterirken, 24 Temmuz’da 3 milyon 750 bin metreküp ile Temmuz ayında rekor tüketim gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul’da mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar su tüketiminde dikkat çekici bir artışı beraberinde getirdi. Özellikle Temmuz ayının ikinci yarısında hava sıcaklıklarının 35°C’nin üzerine çıktığı günlerde, su kullanımı belirgin şekilde yükseldi.

24 TEMMUZ’DA SU TÜKETİMİNDE REKOR

Yıl boyunca İstanbul’da su tüketiminde ortalama %2,5 ila %3 oranında artış beklenirken Temmuz 2025 verileri bu tahminlerle paralel şekilde seyretti. 24 Temmuz 2025 tarihinde 3 milyon 750 bin metreküplük tüketimle ayın en yüksek günlük su kullanımı kayda geçti.

İSTANBULLULARA TASARRUF ÇAĞRISI

İBB ve İSKİ, sıcaklıkların arttığı bu günlerde İstanbulluları su tasarrufu yapmaya çağırıyor. Kentin su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için alınan önlemler sürerken, vatandaşların da bireysel tüketimlerinde dikkatli olmaları büyük önem taşıyor.