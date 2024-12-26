İstanbul Valiliği tarafından başlatılan, 'Ödev Evi' Şile'de de açıldı. Açılan yeni Ödev Evi'nde, çalışma odaları, atölye ve oyun alanları bulunuyor.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği ‘Şile Ödev Evi’ nin açılışına İstanbul Valisi Davut Gül, eşi Gülden Gül Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya,eşi Zeynep Kaya, Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı, Siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, Meclis Üyeleri, birim Müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta ev sahibi olarak konuşan Şile Kaymakamı Mehmet Nebi Kaya, Ödev Evi’nin hizmete girmesinde başta İstanbul Valisi Davut Gül’e ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaymakam Kaya, Valiliğin projelerinden olan Ödev Evi Projesinin bir ayağını da Şile'de hayata geçirmenin mutuluğunu yaşadığını ifade ederek, "Bu proje bizlere çok büyük kapı açtı. Bizim minibüs, otobüs duraklarımız yanı başımızda olduğundan dolayı öğrencilerimiz okul bittikten sonra köylerine, mahallerine gidecekleri zaman burada bekleniyordu. Artık onlar için de burası çok sıcak bir yuva oldu. Özellikle Muhtarlarımız, idarecilerimiz bunu herkese ulaştırmaları çok önem taşımaktadır" dedi.

Hayırsever sahibi Ayet Azer Aran ise, çocuklara böyle bir ortam oluşturup, katkıda bulundukları için mutlu olduklarını söyledi.

"KAMUYA AİT MEKÂNLARDA METREKARESİ ÖNEMLİ DEĞİL, BU ÖDEV EVLERİNİ ÇOĞALTMAK İSTİYORUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül de, ‘Ödev Evi'nin çıkış noktasına değindi. "Özellikle İlkokul, Ortaokula başladıklarında ciddi olarak veli desteğine ihtiyaçları var. Siz ilkokul 3,4,5. sınıfta veliler olarak derslerine yardımcı olamazsanız Ortaokulda bir kopuş olacaktır" diyen Vali Gül, "Bu da çocuğun okulu terk etmesi veya devamsızlık olarak karşımıza çıkıyor veya başarısızlık olarak karşımıza çıkıyor. Her çocuğun imkânlar ve fırsatlar verildiğinde başarılı olacağına inanıyoruz. Bu açıdan da mahalle ölçeğinde, yürüme mesafesinde olabildiğince birçok ödev evlerimiz olsun. Burada Milli Eğitim’in, öğretmenlerimizin desteğiyle rehberlik ve ödevlerine yardımcı olalım. Annelerimiz özellikle çocukları okuldan geldikten sonra yürüme mesafesinde ödevlerini yaptıklarını bilmelerini istedik. Kaymakamımızın oluşturduğu bu Ödev Evi bizim beklentimizin çok üzerinde, çok daha güzel ve daha iyisi olacak" diye konuştu.

İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrencinin varlığına dikkati çeken Vali Gül, "Bu öğrencilerimizin her birinin annesi ve babası, çocuklarımızın iyi yetişmesini istiyor. Bizler, çocuklarımızın iyi yetişmesini istiyoruz. Okullarımızın tamamında okul spor kulübü kuruldu. Burada amacımız sporun tabana yayılması, spor alt yapısının gelişmesi ama daha değerlisi çocuklarımızın bağımlılıktan uzak durduğu, sağlıklı bireyler olarak yetiştirildiği, obeziteden kurtulduğu, beden ve ruh sağlıkları için yediden yetmişse herkesin spor yapılması.” diye konuştu.

Vali Davut Gül’ün konuşmasının ardından Hayırsever Repkon A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ayet Azer Aran’a teşekkür plaketi takdim edildi.

Açılış kurdelesi sonrasında bina gezilirken, Ödev Evi içerisinde bekleyen öğrencilere de Vali Davut Gül ve Kaymakam Mehmet Nebi Kaya başarılar dilediler.