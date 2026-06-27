Antalya'da Muratpaşa Belediyesi, çevre bilincinin artırılması ve atık yönetimi konusunda farkındalık oluşturulması amacıyla yürüttüğü eğitim çalışmalarında 2019 yılından bu yana 74 bin 701 kişiye ulaştı.

ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından, okul ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda düzenlenen çevre ve atık yönetimi eğitimleri devam ediyor. 2025-2026 eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilen eğitimlerde 3 bin 34 kişiye çevre bilinci, geri dönüşüm ve atık yönetimi konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimlerde küresel ısınmaya neden olan etkenler, iklim krizi, çevre ve deniz kirliliği, atıkların ayrıştırılması, geri dönüşüm süreçleri ve bireysel olarak alınabilecek önlemler ele alınıyor. Katılımcılara ayrıca geri dönüşüm tesislerine düzenlenen teknik gezilerle atıkların toplanmasından işlenmesine kadar geçen süreç yerinde anlatılıyor.

19 OKULDA EĞİTİM

Muratpaşa Belediyesi, eğitim çalışmaları kapsamında belediyeye bağlı kreşlerin de aralarında bulunduğu 19 okulda öğrencilere ulaştı. Eğitim içerikleri, öğrencilerin yaş gruplarına göre hazırlanırken, kreşlerden liselere kadar farklı kademelerde çevre farkındalığının artırılması hedeflendi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü yetkilileri, okul ve kurumlardan gelen talepler doğrultusunda eğitimlerin sürdürüldüğünü belirterek, çevre bilincinin küçük yaşlardan itibaren kazandırılmasının önemine dikkat çekti. Yetkililer, 'Çevreye duyarlı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması için farklı yaş gruplarına yönelik eğitimlerimizi sürdürüyoruz. 2019'dan bu yana 74 bin 701 kişiye ulaşmış olmak, bu alandaki çalışmalarımızın sürekliliğini gösteriyor' değerlendirmesinde bulundu.