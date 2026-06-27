Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Atatürk Kent Parkı, Adnan Menderes, Uncubozköy ve Akgedik Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 96 minik öğrenci, düzenlenen mezuniyet törenlerinde hem karne heyecanı yaşadı hem de aileleriyle birlikte mezun olmanın sevincini paylaştı.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören 96 minik öğrenci, mezuniyet heyecanı yaşadı. Mezuniyet törenleri, çocukların yıl boyunca gösterdiği emek ve başarıların taçlandırıldığı özel anlara sahne oldu. Şarkılar eşliğinde gerçekleşen programlarda minik öğrenciler, mezuniyet sevinçlerini aileleriyle birlikte yaşadı. Karnelerini öğretmenlerinin elinden alan öğrenciler hem heyecan hem de mutluluk yaşarken, veliler de bu önemli günde duygusal anlar yaşadı.

Aileler, çocuklarının mezuniyet sevincini fotoğraflarla ölümsüzleştirdi. Törenler boyunca mezuniyet gururu yaşayan minik öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafları çektirerek eğitim yolculuklarının bu ilk ve anlamlı dönemini başarıyla tamamladı. Renkli görüntülere sahne olan mezuniyet programı, öğrenciler ve aileleri için unutulmaz bir anı olarak hafızalarda yerini aldı.