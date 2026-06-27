Keşan'da 2025-2026 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle birlikte, öğrencilerin karne heyecanını taçlandıracak resmi program dün gerçekleştirildi.

ERDOĞAN DEMİR

EDİRNE (İGFA) - Keşan Kaymakamlığı ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde düzenlenen 'Yıl Sonu İlçe Karne Töreni' tören dün yapıldı.

İlçedeki tüm okullarda öğrenim gören öğrencilerin bir yıl boyunca sergiledikleri başarıları kutlamak amacıyla organize edilen tören, Raşit Efendi İlkokulu'nda yapıldı. Saat 11.00'de başlayan törene Keşan Kaymakamı Aziz Mercan, Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Sercan Kemik, AK Parti Edirne Başkan Yardımcısı Adnan Vural, MHP Keşan Belediye Meclis Üyesi Zafer Tınmaz, MHP Keşan İlçe Teşkilatlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Tuncay Kaplan, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Protokol 1.sınıftaki bir sınıf ile anaokulu öğrencilerine karnelerinin dağıtımı ile sona eren törende konuşan Keşan Kaymakamı Aziz Mercan tüm öğrencileri tebrik ederek iyi tatiller diledi.