15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Şile’de yürüyüş gerçekleştirildi. Şile hain darbe girişiminin 9. yılında bir kez daha milli iradeye, demokrasiye ve birlik ruhuna sahip çıktığını gösterdi.Nurcan KIRCALİ / İSTANBUL (İGFA)- 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, İlçe protokolü, Siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların yoğun katılımıyla Üsküdar Caddesi üzerinde “Demokrasi ve Milli Birlik Korteji” düzenlendi.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit, AK Parti Şile İlçe Başkanı Erdoğan Akgül, MHP Şile İlçe Başkanı Mustafa Pıçak, STK temsilcileri, Gaziler ile birlikte Vatandaşların ellerinde Türk Bayraklarıyla Marşlar, sloganlar ve tek yürek olan kalabalık hep birlikte Üsküdar Caddesi'nden Polis Karakolu önüne kadar yürüyen kortej o karanlık geceye karşı verdiği direnişi bir kez daha hatırlattı.

Polis Karakolu önünde son bulan yürüyüşün ardından Demokrasi nöbetinde İlçe Kaymakamı Mustafa Çit ve beraberinde protokol mensupları, kamu kurum amirleri ve vatandaşlar hazır bulundu. Kuran-ı Kerim Tilaveti, ilahiler ve dualar eşliğinde vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimiz rahmetle anıldı.

Şile Kaymakamı Mustafa Çit, kalplerinde iman ve ülke sevgisi dolu olarak, vatan, millet, bayrak ve istiklal uğruna gözlerini kırpmadan canlarını feda eden aziz şehitlerimizi yad etmek için ve kahraman gazilerimizi de şükranlarımızı sunmak için demokrasi nöbetinde Şile olarak bir arada olduklarını söyledi.

Hain FETÖ kalkışmasında vatan uğruna canlarını feda eden 253 vatandaşımızı kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını ifade eden Kaymakam Çit, "Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum, hain kalkışma gecesinde halkımız sokaklara, meydanlara indi ve namluların önüne kendilerini siper ettiler ve canları pahasına ülkemize yapılan bu saldırıyı engellediler. Ezanımızı susturtmadık, ay yıldızlı bayrağımızı indirtmedik ve vatanımıza hep birlikte sahip çıktık.15 Temmuz gecesi Devlet ve Vatan nasıl savunulurmuş tüm Dünya’ya gösterdiğimizin günüdür, gecesidir 15 Temmuz. İstiklal ve Kurtuluş savaşları yıllarında Gazi Mustafa Kemal Atatürk milletin bağımsızlığını, milletin azim ve kararlılığı kurtaracaktır şiarıyla bağımsızlık meşalesini ateşlemiş ve bugünlere bağımsız olarak gelmemize vesile olmuştur. 9 yıl önce 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde bir bütün olarak ihanetin karşısında durulmuş ve milletimiz egemenliğimize ve demokrasimize tek yürek sahip çıkıldı” diye konuştu.