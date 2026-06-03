İstanbul Maltepe Belediyesi Fındıklı Eğitim Evi'nin yıl sonu kutlama programında 'Geri Dönüşüm Defilesi' düzenlendi. Öğrenciler, atık malzemelerden tasarlayıp hazırladıkları kostümleriyle yaşanabilir bir dünya için çevreyi korumanın ve geri dönüşümün önemine vurgu yaptılar.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi Fındıklı Eğitim Evi'nde sene boyunca ders desteği alan üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için yılsonu kutlama programı düzenlendi.

Müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşayan öğrenciler, anne-babaları ve öğretmenleriyle birlikte tasarlayıp hazırladıkları giysilerini Geri Dönüşüm Defilesi'yle sergiledi.

Öğrenciler, gazete kâğıtları, karton atıkları, pet şişeleri, perdeleri, kullanılmayan kumaşları, naylon torbaları ve CD'ler başta olmak üzere atık malzemelerden hazırladıkları çeşitli renk ve modeldeki kıyafetleriyle ve aksesuarlarıyla podyuma çıkarak katılımcıların alkışlarını topladı. Kutlama, öğrencilere katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.