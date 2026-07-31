Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında konuk etti. Görüşmede Türkiye ile KKTC arasındaki ortak tarih, kültür ve dayanışma vurgulandı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı makamında ağırladı. Osmangazi Belediye binasında gerçekleşen ziyarette Başkan Erkan Aydın ve Ersin Tatar'a belediye başkan yardımcıları eşlik etti. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki tarihi bağlar, ortak kültürel miras ve iki ülke arasındaki dayanışma ele alındı.

Ziyarette konuşan KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Bursa ve Osmangazi'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki ortak değerlerin önemine vurgu yaptı. Aynı tarih, gönül bağları, kültür ve maneviyatın Türkiye ve KKTC'yi daha da güçlendirdiğine değinen ve temel değerlerin bulunduğunun altını çizen KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 'Bursa'mızda, Osmangazi'mizde bulunmaktan dolayı teşekkür ediyorum. Yaşar Kemal Medeniyetler Kütüphanesi'nin açılışının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Sayın Başkanımıza, başkan yardımcılarına, belediye meclis üyelerine, hepsine bir kez daha teşekkür ediyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.' diye konuştu.

'KKTC Bu Coğrafyanın En Kilit Noktası'

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ise Ersin Tatar'ın Bursa ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, nazik ziyaretleri ve açılış programına katılımı dolayısıyla teşekkür etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye açısından stratejik önemine dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, şöyle konuştu:

'Sizin mütevazılığınız, sıcakkanlılığınız bizleri çok memnun etti. Burada hem açılışımızda bulundunuz, şeref verdiniz; hem de çok önemli bilgileri kayıtlara geçirdiniz. Gelecek nesiller açısından bu ülkenin, Kıbrıs'ın ayrılmaz birer parçası olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olmadığında aslında Anadolu'nun, Türkiye'nin çok büyük bir tehdit altında kaldığını son 20 yılda başta Irak'ta, sonra Suriye'de, bugün Gazze'de, Libya'da gördük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, bu coğrafyanın da en kilit noktası. Biz ayrılmaz bir parçayız, öyle hissediyoruz, sizler de böyle hissediyorsunuz. Bunun da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümüne denk gelmesi bizim açımızdan son derece önemliydi. Geldiğiniz için bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.'

Ziyaretin sonunda Başkan Erkan Aydın, günün anısına KKTC 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hediye takdiminde bulundu.