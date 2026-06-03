Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, D-130 Karayolu trafiğine nefes aldıracak Başiskele Kavşağı Projesi'nde sona yaklaşıyor. Dünyanın tek seferde gerçekleştirilen en yüksek miktarlı Geofoam dolgu uygulaması olma özelliğini taşıyan projede çalışmalar yüzde 75 seviyesine ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin ulaşım altyapısına çağ atlatacak vizyon projelerinden biri olan 'Başiskele Kavşağı Koridor Projesi'nde' önemli bir eşik aşıldı.

Sanayi ve yoğun konut alanlarının kesişim noktasında yer alan ve yıllardır trafik yükünü taşıyan güzergâhta çalışmaların yüzde 75'i tamamlandı. Son aşamaya giren projede köprü ayakları tamamlanırken, yeni bağlantı yolları trafiğe açılmak için gün sayıyor. En zorlu etaplardan biri olan Güney Yanyol'da imalatı tamamlanan iksa kazıklarının önündeki çalışmalar da başladı.

KÖPRÜLER BİRLEŞİYOR, SON 23 KİRİŞ MONTAJDA

Yaklaşık 2 milyar TL bütçeyle hayata geçirilen projede çalışmalar gece gündüz sürüyor. Farklı seviyeli kavşak sistemi kapsamında inşa edilen köprülerin ayakları tamamlanırken, yapının ana omurgasını oluşturacak son 23 kirişin montajı ile birlikte köprüler tamamen birleşecek ve projenin silüeti netleşecek.

Etap etap tamamlanan projede yeni bir güzergâh daha hizmete açılmaya hazırlanıyor. Kiriş montajı tamamlanan Ömer Türkçakal Bulvarı bağlantı kolunda PMT serimi, asfaltlama, oto korkuluk montajı ve çevre düzenleme çalışmaları hızla devam ediyor. Bu hattın kısa süre içinde trafiğe açılmasıyla bölge ulaşımı daha da rahatlayacak.

PROÖJDE EN RİSKLİ ETAP AŞILDI

Projenin en zorlu bölümlerinden biri olan 'Güney Yanyol İksa Duvarı' imalatında kritik bir aşama başarıyla tamamlandı. Toprak kayması ve göçük riskine karşı bölgede 479 adet fore kazık imalatı gerçekleştirildi. Bu güvenlik önlemlerinin ardından ekipler kazı çalışmalarına kontrollü ve güvenli şekilde başladı.

Projeyi dünya ölçeğinde özel kılan en önemli unsur ise kullanılan Geofoam teknolojisi oldu. Zemini güçlendirmek ve oturma risklerini ortadan kaldırmak amacıyla tercih edilen bu sistem sayesinde, tek seferde 100 bin metreküplük uygulamayla dünya rekoru kırıldı. Geofoam dolgu çalışmalarında yüzde 95 seviyesine ulaşılırken, bu yöntemle yaklaşık 350 milyon TL tasarruf sağlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte D-130 Karayolu üzerindeki transit trafik ile şehir içi ulaşım birbirinden ayrılacak. Böylelikle Başiskele, sanayi bölgeleri ve çevre ilçelere ulaşım önemli ölçüde hızlanacak. Sürücüler için zaman ve yakıt tasarrufu sağlanırken, bölgedeki trafik yoğunluğu kalıcı olarak azalacak. Büyükşehir ekipleri, projeyi en kısa sürede tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tamamlandığında Kocaeli'ne 16 kilometrelik modern bir ulaşım koridoru kazandıracak projede öne çıkan veriler şöyle: 9 köprü, 7 menfez ve 2 yaya üstgeçidi, 20 bin metreyi aşan fore kazık imalatı, 167 bin ton PMT ve asfalt, 30 bin metreküp beton, 5 bin 500 ton demir donatı, 11 bin 500 metre oto korkuluk.