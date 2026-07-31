Maltepe Belediyesi, sahil şeridinde kamusal alanların düzenli kullanımını sağlamak amacıyla karavan denetimlerini sürdürüyor. Belirlenen park alanları dışında uzun süre bekleyen karavanlara yönelik gerçekleştirilen son uygulamada, kurallara aykırı park eden araçlar ekipler tarafından kaldırıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Çalışma, Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin koordinasyonunda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet ve İlçe Trafik Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Daha önce gerekli tebligatlar yapılmasına rağmen kurallara uymayan karavanlar, yasal işlemlerin ardından yediemin otoparkına çekildi.



DENETİMLER DÜZENLİ ARALIKLARLA DEVAM EDİYOR

İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki önemli sahil alanlarından biri olan Maltepe'de yürütülen uygulamalar, hem yaya güvenliğinin korunması hem de trafik akışının kesintisiz sürdürülmesi amacıyla düzenli olarak gerçekleştiriliyor. Belediye ekipleri, sahil boyunca ortak kullanım alanlarının amacı dışında kullanılmasına izin vermiyor.



Valilik genelgesinin uygulanmasıyla birlikte, 2024 yılından itibaren kamusal alanlardaki işgallerin önlenmesine yönelik çalışmalar hız kazandı. Bu kapsamda Temmuz 2024'te sahilde uzun süredir park halinde bulunan karavanlar toplu olarak kaldırılırken, Kasım 2024'te de benzer bir denetim gerçekleştirildi.

2025 ve 2026 yıllarında da aynı kararlılıkla sürdürülen uygulamalar kapsamında sahil bölgesindeki denetimler artırıldı. 'Kamusal Alanlar Hepimizin' anlayışıyla hareket eden Maltepe Belediyesi, ortak yaşam alanlarının korunmasına yönelik denetimlerin önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceğini bildirdi.