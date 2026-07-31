Gazeteci Mustafa Gültekin, 64. Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursa'nın dağ yöresini temsil eden hiçbir sanatçının sahne almamasını eleştirerek, bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu olan DAĞDER'in (Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği) yönetimini hedef aldı.

BURSA (İGFA) - Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Gültekin, festival programında dağ yöresinden hiçbir sanatçının yer almamasının, derneğin yıllardır izlediği yönetim anlayışının bir sonucu olduğunu savundu.

Gültekin, paylaşımında, 'Uluslararası Bursa Festivali'nde lise müzik gruplarından kabaca gruplar bile sahne alırken Dağ yöresinden hiçbir sanatçının festivalde yer almaması, yıllardır sıfır vizyonla yönetilen Dağ-Der'in yine sınıfta kaldığının kanıtı değil midir?' ifadelerine yer verdi.

Dağ yöresinin kendine özgü Yörük kültürü, halk müziği ve geleneksel sanat birikimiyle Bursa'nın önemli kültürel değerlerinden biri olduğunu belirten Gültekin, bu zenginliğin festival programına yansımamasını 'önemli bir temsil eksikliği' olarak değerlendirdi.

Paylaşımında, 64'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali'nde Bursa'nın öz değerleri arasında yer alan dağ yöresinden hiçbir sanatçının sahne almamasının kabul edilemez olduğunu dile getiren Gültekin, 'Yörenin en büyük sivil toplum örgütü olan DAĞDER'in bu konuda etkili bir girişimde bulunamaması başarısız yönetimin sonucudur.' görüşünü paylaştı.

Dağ yöresinin kültürel mirasının yalnızca bölge halkı için değil, Bursa'nın ve ülkenin ortak kimliği açısından da önemli olduğuna işaret eden Gültekin, festival gibi uluslararası organizasyonlarda bu kültürün temsil edilmesi gerektiğini ifade etti. Gültekin'in açıklamaları, sosyal medyada dağ yöresinin kültürel temsilinin artırılması yönünde yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi.