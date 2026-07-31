Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz akşamlarını kültür ve sanat etkinlikleriyle renklendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Başiskele Seymen Millet Bahçesi'nde vatandaşlarla buluşan Büyükşehir, bu kez Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda düzenlediği Mehteran ve Bando konseriyle unutulmaz bir akşama imza attı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl olduğu gibi bu yıl da mehteran ve bando takımı kentin dört bir yanında sahne almaya devam ediyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda ilk olarak mehteran takımı sahne aldı. Tarihi marşların yankılandığı parkta vatandaşlar mehter gösterisini ilgiyle takip ederken, çocuklar ise coşkulu anlarıyla geceye renk kattı.

MİNİK MİSAFİRDEN GÜLÜMSETEN KARŞILAMA

Gecenin en dikkat çeken anlarından biri ise minik bir çocuğun Mehteran Takımı'nı geleneksel usulle selamlaması oldu. 'Merhabâ, Mehterbaşı!' nidalarıyla mehter ekibini karşılayan çocuk, izleyenlerden büyük alkış aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı o anlar programa ayrı bir anlam kattı.

YEŞİLÇAM EZGİLERİNE HEP BİRLİKTE EŞLİK ETTİLER

Mehteran gösterisinin ardından sahneyi Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı devraldı. Yeşilçam'ın hafızalara kazınan unutulmaz eserlerini seslendiren bando ekibi vatandaşlara nostalji dolu anlar yaşattı. Konser boyunca pek çok kişi şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, yaz akşamı Derince Sağlıklı Yaşam Parkı'nda müzik dolu keyifli bir buluşmaya dönüştü.

YAZ AKŞAMLARI MÜZİKLE ŞENLENİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz boyunca farklı ilçelerde sürdürdüğü Mehteran ve Bando konserleri, her yaştan vatandaşı bir araya getirmeye devam ediyor. Yaz akşamlarına kültür ve sanatla renk katan etkinlikler, önümüzdeki günlerde de kentin farklı noktalarında vatandaşlarla buluşmayı sürdürecek.