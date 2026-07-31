Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraoğlu, Büyükşehir Belediyesi ziyaretinde Sakarya Doğu Çevreyolu'nun yapımıyla ilgili müjde vererek proje detaylarını ilk kez paylaştı. Bakan Uraloğlu, 'Pekşenler Çevre Yolu'nu yatırım programına dahil ettik ve ağustosta ihaleye çıkacağız. Projenin yapımına bu yıl başlamayı planlıyoruz' dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da bir dizi açılış ve ziyaret gerçekleştiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti.

Yoğun katılım

Geniş bir katılımla gerçekleştirilen ziyarette, TBMM KEFEK Başkanı ve Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Karayolları Genel Müdürü Ahmet Gülşen, Devlet Demiryolları Genel Müdürü Veysi Kurt, Genel Sekreter Fikret Bayhan, Büyükşehir bürokratları, ilçe belediye başkanları, kurum temsilcileri ve ilçe başkanları yer aldı.

Doğu Çevre Yolu'nun detayları ilk kez

Bir süre önce Alemdar'ın müjdesini verdiği Pekşenler'den Atatürk Stadı'na ulaşacak Sakarya Doğu Çevre Yolu'nun ağustos ayında ihalesi yapılarak yapımına bu yıl başlanacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, projenin detaylarıyla ilgili ilk kez konuştu.

Uraloğlu, şehir ulaşımı için tarihi bir adım olan projenin ana hattının 12 kilometre, çevre yollarıyla birlikte ise 18 kilometre uzunluğa ve 4 şeritli ana yola sahip olacağını söyledi.

Başkan Alemdar ve Bakan Uraloğlu ayrıca Kuzey Demiryolu (Karasu) ve Adapazarı ile Mithatpaşa arasındaki tüm geçitler ile rayların yeraltına alınmasıyla ilgili bilgiler verdi.

'Şehrimizi daha güzel yarınlara taşıyacağız'

Bakan Uraloğlu şunları söyledi: 'Sakarya'dan olmaktan büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi daim eylesin. Sakarya'nın Sayın Cumhurbaşkanımıza gösterdiği desteği ve kıymeti çok iyi biliyoruz. İnşallah bizler de bu güvene layık olmak için var gücümüzle çalışmaya, Sakarya'mıza hizmet etmeye ve şehrimizi daha güzel yarınlara taşımaya devam edeceğiz.'

Pekşenler ve Sakarya Atatürk Stadyumu arasında:

'Pekşenler yolunu gündeme aldık. Cumhurbaşkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve milletvekillerimizin yakın takibiyle bu projeyi yatırım programına dahil ettik ve proje çalışmalarını tamamladık. 6 kilometresi iki gidiş, iki geliş olmak üzere 4 şeritli anayol, 1,5 kilometresi ise bölünmüş yol olacak şekilde toplam 12 kilometrelik bir güzergâh inşa edilecek. Bağlantı yollarıyla birlikte toplam 18 kilometrelik bir çalışmayla yolumuzu modern ve güvenli bir hale getiriyoruz. İhaleyi ağustos ayı içerisinde gerçekleştireceğiz. Yapım çalışmalarına da bu yıl başlamayı planlıyoruz.'

'Kuzey Demiryolu (Karasu) Projesi'nin yapım süreci başladı'

'Sakarya'yı ikiye bölen ve günlük yaşamımızı önemli ölçüde etkileyen demiryolu hattıyla ilgili proje çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah, Adapazarı-Karasu Projesi kapsamında bu çalışmanın da yapım sürecini başlattık. Şehrimizin ulaşımını daha güvenli, daha hızlı ve daha konforlu hale getirecek bu projeyi de en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.'

Başkan Alemdar Sakarya projelerini anlattı

Başkan Yusuf Alemdar ise, 'Demiryolları, yeni ulaşım hatları, alt geçitler ve üstgeçitler olmak üzere birçok alanda ortaya koyduğunuz çalışmalar için Sakarya adına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın tensipleri, başladığımız Tramvay Hattı Projesi'nin ihalesi bir süre önce gerçekleştirdik. İnşallah yakın zamanda ilk kazmayı vuracağız. Adapazarı ile Mithatpaşa arasında bulunan 6 hemzemin geçidi yer altına alarak bölgede geniş bir yeşil alan ve kapsamlı peyzaj çalışması gerçekleştireceğiz. Sayın bakanımıza Sakarya'ya gösterdikleri teveccüh için teşekkürlerimizi sunuyorum' dedi.

İki önemli proje

Başkan Alemdar, şehri ikiye bölen demiryolu hattının yer altına alınması ve doğu çevre yolu projesi için güzel haberleri paylaşan Bakan Uraloğlu'na teşekkür ederek, 'Şehrimiz için büyük öneme sahip projelerle ilgili güzel gelişmeleri hamdolsun Sayın Bakanımız paylaştı. Yakın zamanda sahada çalışmalar başlayacak. İnşallah ulaşım geleceğimizi garanti altına almak adına adımlarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun' dedi.

Bakan Uraloğlu ile Sakarya heyeti, şehirde planlanan, devam eden ve tamamlanan projeleri masaya yatırdı.