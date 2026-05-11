İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Maltepe Belediyesi'ne bağlı kadın danışma ve sosyal yaşam merkezlerinde sene boyunca örgü, punçh, kanaviçe tekniklerini tanıtan nakış, filografi ve dekoratif tasarım ve dikiş kurslarına katılan kursiyerlerin eserlerinin yer aldığı yıl sonu sergileri ziyaretçileriyle buluşmaya başladı.

'Kadın Emeği ve Dayanışma Sergileri'nin ilki bugün Cevizli Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'yle, Esenkent Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde açıldı.

Gün boyu devam eden ziyaretlerde katılımcılar, Maltepe İlçe Halk Eğitim Merkezi usta öğreticilerinden eğitimler alan kursiyerlerin eserlerini yakından görme ve inceleme fırsatı buldu. Kursiyerlerin el sanatları, örgü, punch, kanaviçe nakış teknikleriyle hazırladığı ürünler, dekoratif tasarımlar, tekstil ve takı tasarımı ürünleri ziyaretçilerin beğenisini topladı.

SERGİLER 20 MAYIS'A DEK DEVAM EDECEK

Kadın Emeği ve Dayanışma Sergisi 12 Mayıs Salı günü Üreten Engelliler Merkezi ve Küçükyalı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 13 Mayıs Çarşamba günü Başıbüyük Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi ile Fındıklı Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde, 20 Mayıs Çarşamba Gülsuyu Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi ve Altın Yıllar Sosyal Yaşam Merkezi'nde ziyaretçilere kapılarını açacak.