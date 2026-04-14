İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin 6 projesi, 700 proje arasından seçilerek Türkiye Belediyeler Birliği'nin düzenlediği forumda sunulmaya değer bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen ve belediyelerin iyi uygulama örneklerini birbirleriyle paylaşmasını amaçlayan Belediyecilik Forumu'na (BELFOR) ülke genelinde yaklaşık 700 başvuru yapıldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen'in göreve gelmesinden sonra hayata geçen 6 proje sunuma layık görüldü.

16-17 Nisan tarihlerinde Ankara'da TBB Hizmet binasında düzenlenecek forumda Maltepe Belediyesi, 'Sosyal Politikalar' başlığında 'Mahallemizin Kadınları Sinema Yapıyor', 'Kamusal Alanların İyileştirilmesi' başlığında 'Küçükyalı Mahalle Evi' ve 'Maltepe Belediyesi Taktiksel Kentleşme Programı', 'Demokratik Belediyecilik ve Katılımcılık' başlığında 'Çocukların Maltepe Hayali' ile 'Budget-It: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütçeleme Yoluyla Kurumsal Dönüşümü' ve 'Bilimsel ve Teknolojik Yenilik' başlığında 'Yapay Zekâ Destekli Mamografi Tarama Programı' projeleriyle temsil edilecek.

Forumda; 'Sosyal Politika', 'Gençlik Politikaları', 'Demokratik Belediyecilik ve Katılımcılık', 'Bakım Hizmetleri', 'Çevre ve Su Politikaları', 'Üretim ve Tüketim Açısından Alternatif Ekonomik Modeller', 'Kamusal Alanların İyileştirilmesi' ve 'Bilimsel ve Teknolojik Yenilik' başlıklarında oturumlar düzenlenecek.

Türkiye'ye örnek gösteren bu projelere Maltepe'yi güzelleştirmeye devam edeceklerini ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Mimar Esin Köymen, emek veren çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.