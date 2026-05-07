İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin yaklaşan Anneler Günü'ne yönelik etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Ortak Hikâyeler, Ortak Çözümler' isimli panelde tek ebeveynli ailelerin karşılaştıkları yaşam deneyimleri, zorlukları ve zorluklara karşı çözüm önerileri konuşuldu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin 10 Mayıs Anneler Günü etkinlikleri kapsamında Bekar Anneler Derneği'yle ortaklaşa düzenlediği 'Ortak Hikâyeler, Ortak Çözümler' isimli panel Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Panelin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, Türkiye'de tek ebeveynli olmanın çoğu zaman yalnızca bireysel bir sorumluluk gibi görüldüğüne dikkat çekerek 'Bizler Maltepe Belediyesi olarak bu gerçeğin farkındayız. Bu nedenle sosyal politikalarımızı yalnızca destek sunmakla sınırlı tutmuyor aynı zamanda kadınları güçlendirmeyi esas alan bir yaklaşımı benimsiyoruz. Tek ebeveynlerin hayatlarını kolaylaştıracak, onları daha bağımsız ve güçlü kılacak çalışmalar yürütüyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliğine odaklandığımız alanlarda düzenlediğimiz eğitimler ve farkındalık çalışmalarıyla hem kadınların hem de toplumun dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyoruz' diye konuştu.

Bekar Anneler Derneği Kurucu Başkanı Serap Yelkenci, Türkiye'de milyonlarca çocuğun tek ebeveynli ailelerde büyüdüğünü, bu ailelerin büyük çoğunluğunda çocukların bakım sorumluluğunu annelerin üstlendiğini belirterek annelerin yaşadığı sorunlara çözüm bulmayı amaçladıklarını belirtti.

Bekar Anneler Derneği Genel Sekreteri Lemis Koçak 'Bekar Anne Olmak' isimli sunumunu, Fiba Group Kurumsal İletişim Direktörü Aylin Kurt Ganiç, bekar annelere iş dünyasında eşit fırsat sağlanmasının önemini sunucu ve yazar Ayşenur Yazıcı ise bekar anne olarak yaşam deneyimlerini katılımcılarla paylaştı.