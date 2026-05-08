İzmit Belediyesinin Anneler Günü kapsamında düzenlediği sağlıklı yaşam yürüyüşüne katılan kadınlara etkinlik sonunda çam fidanı hediye edildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen sağlıklı yaşam yürüyüşü, SEKA Park'ta yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Uzman spor eğitmenlerinin eşlik ettiği etkinlikte kadınlar hem yürüyüş yaparak spor yaptı hem de keyifli vakit geçirerek sosyalleşme fırsatı yakaladı.

Güzel havada gerçekleşen organizasyonun sonunda belediye ekipleri tarafından katılımcılara çam fidanı armağan edildi.

Etkinliğe katılan kadınlar ise Anneler Günü dolayısıyla kendilerine hediye vermeyi unutmayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibine teşekkür etti.