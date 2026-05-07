İstanbul'da Bakırköy Belediyesi ve İDTM, Kartaltepe Mahallesi'ne kurulacak Gündüz Yaşlı Bakımevi için protokol imzaladı. Başkan Ayşegül Ovalıoğlu'nun öncülük ettiği merkez, yaşlılara sosyal ve sağlık hizmetleri sunacak. Projenin sonbaharda açılması hedefleniyor.

İSTANBUL (İGFA) -İstanbul'da Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, ilçeye kazandırılacak Gündüz Yaşlı Bakımevi projesi için İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) ile işbirliği protokolü imzaladı.

Kartaltepe Mahallesi'nde temeli atılmaya hazırlanan proje, emeklilere yönelik önemli bir sosyal hizmet yatırımı olarak öne çıkıyor. Protokol, İDTM Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Şekib Avdagiç ve Bülent Karakuş'un katılımıyla imza altına alındı. Ovalıoğlu, projeye katkı sunan İDTM yönetimine teşekkür ederek, merkezin Bakırköy'e hayırlı olmasını diledi.

Toplam 3 bin 702 metrekare inşaat alanına sahip olacak Gündüz Yaşlı Bakımevi, yaşlı bireylerin gün içerisinde hem sosyal hem de sağlık hizmetlerine erişebileceği şekilde tasarlandı. Merkezde sinema ve konferans salonunun yanı sıra kütüphane ve çeşitli etkinlik atölyeleri yer alacak.

Projede fizik tedavi odaları, özel bakım alanları ve klinik odaları da bulunacak. Ayrıca anında müdahale ve rutin kontrol hizmetlerinin sağlanacağı birimlerle yaşlıların sağlık ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunulması hedefleniyor. Bakımevinde yemekhane ve kafeterya, kuaför ve berber hizmetleri ile fitness salonu da yer alacak. Bu alanlar sayesinde yaşlı bireylerin hem fiziksel hem de sosyal açıdan aktif bir yaşam sürmesi amaçlanıyor.

Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, İDTM ile ortak bir iş birliği protokolü kapsamında yaş almış komşular için yepyeni bir yaşam kulübü kazandıracaklarını belirterek, 'Bugün burada anlaşmamıza imza attık. Umut ediyorum ki Bakırköy'de yaşayan yaş almış komşularımıza gümlerini rahatlıkla geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri, kendi arkadaşlarıyla beraber masraf etmeden kullanabilecekleri aynı zamanda da sağlık hizmetinden istifade edebilecekleri muazzam bir merkez olacak. Kentimize hayırlı olmasını diliyorum' dedi.

İDTM Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şekib Avdagiç ise, Bakırköy'deki en önemli yatırımı yapan kuruluş olarak bu sosyal projeye katkı vermek istediklerini belirterek, 'Ayşegül başkanımızın gündeme getirdiği bu projenin finansmanı konusunda katkı vermeye karar verdik. Ümit ediyoruz ki önümüzdeki sonbaharda bu proje devreye girer ve İstanbullu hemşehrilerimize katkı vermeye başlar'diye konuştu.