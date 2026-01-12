İstanbul Maltepe Belediyesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı yarıyıl tatilinde çocukların hem eğlenip hem öğrenebileceği dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Akrobatlardan tiyatro oyunlarına, konserlerden atölyelere kadar birçok etkinliğin yer aldığı sömestir programı, sadece çocuklara değil ebeveynlere de kültür ve sanat dolu alternatifler sunuyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yarıyıl tatili boyunca düzenlenecek çocuk şenliğinde akrobatlar, tahta bacaklar, pantomim gösterileri, jonglörler, palyaçolar ve maskotlar çocuklarla buluşacak. Yüz boyama etkinlikleri ve interaktif gösterilerle Maltepeli çocuklar tatilin keyfini doyasıya çıkaracak.



KARNENİ AL, MISIR BİZDEN

Maltepe Belediyesi, çocukların severek izlediği kült film Evde Tek Başına'yı yarıyıl tatilinde minik izleyicilerle buluşturacak. 'Karneni Al, Mısır Bizden' sloganıyla düzenlenecek sinema etkinliğinde patlamış mısır ikramı yapılacak, maskotlar ve bando takımı çocuklarla buluşacak. Etkinlik kapsamında çocuklara çeşitli hediyeler de dağıtılacak.



ÇOCUKLAR İÇİN TİYATRO ŞÖLENİ

Sömestir tatilinde tiyatro sahneleri de çocuklara ayrılacak. Charles Perrault'nun klasik hikâyesinden uyarlanan, psikolog onaylı Islık Çalan Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyun, çocukların sosyal katılımını desteklemeyi hedefliyor. Bunun yanı sıra Guluk Guluk, Çizmeli Kedi, Dino ile Sihirli Beyin, Rapunzel, Cesur Sihirbaz Roni, Kuzey Kutbu Krallığı, Küçük Kara Balık ve Aslan Kral gibi birçok sevilen çocuk oyunu Maltepeli miniklerle buluşacak.



ÇOCUK ŞARKILARI MALTEPE'DE YANKILANACAK

Yarıyıl tatilinin en renkli anlarından biri de çocuk konserleri olacak. Emre Gülgeç ve Rana Bulut'un ayrı ayrı sahne alacağı çocuk şarkıları konserlerinde, çocukların en sevdiği şarkılardan oluşan repertuvarlar seslendirilecek. Tatil boyunca farklı çocuk konserleriyle müzik dolu anlar yaşanacak.



ATÖLYELERLE HAYAL GÜCÜ GELİŞECEK

Maltepe Belediyesi'nin düzenlediği atölye çalışmalarıyla çocukların yaratıcılığı desteklenecek. Kar Atölyesi ile oyun, hareket ve doğaçlama yoluyla kışın masalsı dünyası keşfedilirken; Kukla Atölyesi çocuklara eğlenceli anlar yaşatacak. Çizgi Film Atölyesi ise çocukların el becerilerini geliştirirken düşünce dünyalarını ifade etmelerine olanak tanıyacak.