İstanbul'da Maltepe Belediyesi, üniversite ve belediyelerin de ortağı bulunduğu AB projesi olan 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütçeleme Yoluyla Kurumsal Dönüşümü' projesine katıldı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi; Kadir Has Üniversitesi Eşitlik, Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırma Grubu'nun yürüttüğü; İtalya, İspanya, Bosna Hersek ve Sırbistan'dan üniversite ve belediyelerin de ortağı bulunduğu AB projesi Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Bütçeleme Yoluyla Kurumsal Dönüşümü (Budget IT) projesine katıldı.

Avrupa Birliği'nin araştırma ve yenilikçi çerçeve programı olan Horizon Widera 2022 kapsamında gerçekleştirilen ve kapsayıcı toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayabilmek ve ilerletmek için kurumları dönüştürmeyi amaçlayan projede, toplumsal cinsiyet eşitliğini çevreleyen mevcut durgunluğu aşmak için toplumsal cinsiyete duyarlı bütçenin araç olarak kullanılması hedeflendi. Ayrıca hedefler arasında projeye ortak olan kurumlardan kapsayıcı bir Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Planı ve Toplumsal Cinsiyet Bütçesi (GEP-GB) düzenlemesi yer aldı.

ULUSLARARASI ALANDA TOPLANTI

Bu kapsamda 2022 yılından bu yana İspanya, İtalya, Sırbistan ve Bosna Hersek'te süren toplantılara katılan ve 2025-2029 Yerel Eşitlik Eylem Planı'nı hazırlayarak, planda belirtilmiş olan hedeflere yönelik faaliyetlerini açıklayan Maltepe Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Belgrad ve Saraybosna'da sunumlar gerçekleştirdi.

Etkinliğin İstanbul'daki toplantılarından ilki 2 Ekim'de Kadir Has Üniversitesi'nde yapılırken, son toplantı 3 Ekim'de Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde Maltepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.