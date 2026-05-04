Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ve İzmit'in kırsal mahallelerinde yürüttüğü çalışmalarla içme suyu ve atık su altyapısını güçlendiriyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Gölcük ve İzmit ilçelerine bağlı kırsal mahallelerde altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında hem mevcut hatlar yenileniyor hem de yeni içme suyu ve atık su hatları inşa ediliyor.

İçme suyu altyapısında bugüne kadar toplam 16 bin 627 metrelik hat imalatı tamamlandı. Gölcük'te Şevketiye, Ayvazpınar ve Mesruriye mahallelerinde önemli uzunluklarda hatlar devreye alınırken, İcadiye Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor. İzmit'te ise Süverler, Tongurlu ve Kaynarca mahallelerinde yeni içme suyu hatları tamamlanarak hizmete sunuldu.

Atık su altyapısında da önemli ilerleme kaydedildi. Toplam 11 bin 671 metrelik atık su hattı inşa edilirken, özellikle İcadiye ve Süverler mahallelerinde yoğun çalışmalar gerçekleştirildi. Ayrıca çeşitli mahallelerde kurulan prekast foseptik sistemleriyle atık suların çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi sağlandı.

İSU Genel Müdürlüğü, yürütülen bu kapsamlı yatırımlarla kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara daha sağlıklı, kesintisiz ve çevre dostu altyapı hizmeti sunmayı hedefliyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki altyapı standartlarının önemli ölçüde yükseltilmesi bekleniyor.