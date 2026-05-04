Bursa Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde eğitim gören kadınlar, Küplüpınar Hizmet Binası'nda düzenlenen atölye çalışmasında geri dönüşümün en güzel örneklerinden birini sergiledi.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi'nin ANKA Kadın Girişimciler Kooperatifi iş birliğinde hayata geçirdiği atölye çalışması, sıfır atık anlayışını merkeze alan üretim süreciyle dikkat çekti.

Kullanım dışı kalan kot pantolonlar, danteller ile çeşitli tekstil ürünleri, kursiyerlerin emeğiyle işlevsel ve estetik çantalara dönüştürüldü. Evlerde değerlendirilmeyen malzemelerden üretilen bu ürünler, geri dönüşümün somut örnekleri arasında yer aldı.

Çalışmalar sayesinde katılımcılar hem çevre dostu üretime katkı sundu hem de ekonomik değer oluşturdu.

'ORTAYA ÇIKAN ÜRÜNLER KULLANIŞLI VE ESTETİK'

Atölye çalışmasına ilişkin bilgi veren Osmangazi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü Sevcan Yaman, sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

'ANKA Kadın Girişimciler Kooperatifi ile birlikte yürüttüğümüz bu projede, kadınlarımızın sıfır atık anlayışıyla yaptığı çalışmaları görüyoruz. Evlerde kullanılmayan kot pantolonlar, danteller ve benzeri malzemeler, burada yeniden değerlendirilerek çantalara dönüştürülüyor. Ortaya çıkan ürünler hem kullanışlı hem de estetik. Amacımız, kadınların evlerinde atıl durumda bulunan malzemeleri yeniden değerlendirerek farklı ürünlere dönüştürmesini sağlamak. Bu tür çalışmalarımızı artırarak sürdürmeyi hedefliyoruz.'

ANKA Kadın Girişimciler Kooperatifi Başkanı Nazife Erdil de, atölye çalışması kapsamında evlerde bulunan kullanılmayan eşyaların geri dönüşümle yeniden değerlendirilerek katma değerli ürünlere dönüştürülmesinin hedeflendiğini belirtti.

'HAYATIMIZ DEĞİŞİYOR, UFKUMUZ GENİŞLİYOR'

Atölyenin kendilerine kattığı olumlu değişimi dile getiren kursiyerlerden Emine Erdoğan, 'Uzun yıllar evde ev hanımlığı yaptıktan sonra kurslara gelmeye başladım. Hayatımız değişiyor, havamız değişiyor. Buraya geldiğimizde çok güzel şeyler öğreniyoruz. Öğrendiklerimizin üzerine farklı şeyler ekleyebiliyoruz. Ufkumuz genişliyor. Arkadaşlarla birlikte olmaktan da çok mutluyum' diye konuştu.

'GÜZEL İŞLER ORTAYA ÇIKARIYORUZ'

Çalışmaların oldukça verimli geçtiğinin altını çizen bir başka kursiyer Gülden Özdemir ise, 'Evlerimizdeki atık ürünleri değerlendirerek kot çantalar yapıyoruz. Bunun yanı sıra kendimize ve çocuklarımıza kıyafetler dikiyoruz. Hocamızın desteğiyle kendi isteklerimiz doğrultusunda güzel işler ortaya çıkarıyoruz' açıklamalarında bulundu.