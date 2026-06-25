Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen, Özel Güvenlik Haftası kapsamında belediyede görev yapan özel güvenlik personeliyle bir araya geldi. Düzenlenen buluşmada güvenlik görevlilerinin kamu hizmetlerindeki önemli rolüne dikkat çekilirken, emekleri ve özverili çalışmaları nedeniyle personele teşekkür edildi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi hizmet binalarında ve çeşitli birimlerde görev yapan özel güvenlik görevlileriyle sohbet eden Belediye Başkanı Esin Köymen, çalışma koşullarının iyileştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Esin Köymen konuşmasında, kamu düzeninin korunmasında önemli bir görev üstlenirken aynı zamanda vatandaşların kurumla ilk temas ettiği çalışma arkadaşları olduğunu belirterek, 'Bunun ne kadar zor ve önemli bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bir kamu kurumuna girildiğinde karşılaşılan güler yüz, anlayış ve iletişim biçimi, insanlar üzerinde kalıcı bir izlenim bırakıyor. Bu nedenle sizlere ayrıca teşekkür etmek istiyorum' dedi.

Çalışma arkadaşlarının daha nitelikli çalışma koşullarına sahip olması gerektiğini savunduklarını anımsatan Başkan Köymen, 'Bu doğrultuda tüm hizmet alanlarımızda gerekli imkanları artırmak için çalışıyoruz. Uzun süredir devam eden tadilat çalışmalarımızın özellikle güvenlik personelimiz açısından zaman zaman zorluklar oluşturduğunu da biliyoruz. Bu süreçte vatandaşların sorularına ve taleplerine sabırla yanıt verdiğinizin farkındayız. Bu nedenle güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Bir araya geldiğimiz ortamları artırarak birbirimizi daha iyi anlamanın ve ihtiyaçlarımızı daha doğru tespit etmenin çalışma koşullarımızı geliştireceğine inanıyoruz' diye konuştu.