Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Kültür Sanata Takvimi kapsamında düzenlenen açık hava konserleri Millet Bahçesi'nde müzikseverleri bir araya getirdi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Kent Orkestrası, Haziran Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında düzenlenen '90'lar Pop Konseri' ile müzikseverleri Millet Bahçesi'nde buluşturdu. Solist Volkan İmançer'in sahne aldığı programda, 90'lı yılların sevilen şarkıları hep bir ağızdan seslendirildi.

Millet Bahçesi'ni dolduran vatandaşlar, '90'lar Pop Konseri' ile adete geçmişe gitti. Solist Volkan İmançer'in sesi, Kent Orkestrası'nın eşsiz yorumuyla yaz akşamında nostalji dolu anlar yaşandı.

Konserde seslendirilen eserlerle birlikte vatandaşlar zaman zaman alkışlarla ritim tuttu, zaman zaman da şarkılara hep birlikte eşlik etti. Coşkunun bir an olsun düşmediği programda, nostaljik atmosfer Millet Bahçesi'ne yayıldı.

Solist Volkan İmançer'in yorumuyla sahnelenen konserde 'Medcezir', 'Kandırdım', ve 'Ne Kavgam Bitti Ne Sevdam' gibi sevilen eserler seslendirildi. Dinleyicileri yıllar öncesine götüren şarkılar, 90'lı yılların ruhunu yeniden yaşattı.