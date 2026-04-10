İstanbul'da Maltepe Belediyesi, ihtiyaç duyan vatandaşların uygun destek mekanizmalarına daha güvenli biçimde ulaşması için mahalle muhtarlarına toplumsal cinsiyet eşitliği semineri düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nce Maltepeli muhtarlara yönelik toplumsal cinsiyet eşitliği semineri düzenlendi.

Sosyal Etkileşim ve Destek Merkezi'nde (SEDEM) verilen seminerin açılış konuşmasını yapan Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Nimet Karabulut, toplumsal cinsiyet eşitliğinin yalnızca kadınları ilgilendiren bir konu olmadığını eşitliğin kadınlar, erkekler, çocuklar ve tüm toplum için daha güvenli, daha sağlıklı ve adil bir yaşam zeminini güçlendireceğini söyledi.

SEDEM Koordinatörü Klinik Psikolog Buse Topuz tarafından verilen eğitimde muhtarlık kurumunun vatandaşın çoğu zaman ilk başvurduğu hatırlatılarak 'Bu nedenle kullanılan dil, kurulan iletişim ve yapılan yönlendirme yalnızca bir başvurunun içeriğini değil, kişinin kendini ne kadar güvende ve anlaşılmış hissettiğini de doğrudan etkilemektedir' diye konuştu. Şiddetin aile içinde kalması gereken özel bir mesele olduğuyla ilgili yaygın yanlış bir kabulün bulunduğuna dikkat çeken Topuz, söz konusu durumun insan hakları ihlal niteliği taşıyan ciddi bir durum olduğunu bu nedenle güvenli yaklaşımın doğru yönlendirmenin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.