Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Gölcük'te tören düzenlendi.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi ve Gölcük İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Anıtpark'ta düzenlenen tören Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması akabinde söz alan Gölcük İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, Türk Polis Teşkilatı'nın köklü geçmişine vurgu yaparak, görevlerini büyük bir özveriyle sürdürdüklerini ifade etti.

Anıtpark'ta düzenlenen törene; Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Sarı, İlçe Jandarma Komutanı, Üst. Teğmen Mahir Sarıdağ, Gölcük Merkez Komutanı Dz. Pyd. Albay Yavuz Polat, siyasi parti temsilcileri, STK'lar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Törende çelenk sunumu ve konuşmaların ardından protokol, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından hazırlanan stantları gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Tören alanında Gölcük Belediyesi tarafından kurulan etkinlik alanında ise törene gelen minik öğrenciler doyasıya eğlendiler. Polis ekipleri ile bol bol hatıra fotoğrafı çekilen öğrenciler, oyun alanlarında da keyifli vakit geçirdiler.