İstanbul Maltepe Belediyesi'nin çocuklara tarımı ve doğayı sevdirmek amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Tarım Parkı, minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Parkın bu haftaki konukları, Sevgi Çemberi Anaokulu'nun 35 minik öğrencisi oldu.

İSTANBUL (İGFA) - Öğretmenleri ve belediye yetkilileri eşliğinde parkı gezen çocuklar, burada yetişen birbirinden farklı meyve ve sebzeleri yakından tanıma fırsatı buldu. Tarımın temel aşamaları hakkında bilgi alan öğrenciler, doğayla iç içe keyifli anlar yaşadı.

Etkinliğin devamında aromatik bitkiler bölümüne geçen çocuklara, lavanta, ada çayı ve biberiye gibi kokulu bitkilerin özellikleri tanıtıldı. Etkinliğin ikinci bölümünde ise minikler, kendi elleriyle kışlık sebze fideleri dikerek toprağa can verdiler.

Eğlenceli ve öğretici etkinlik boyunca doğayla bağ kuran çocukların mutlulukları yüzlerinden okundu. Maltepe Belediyesi yetkilileri, Çocuk Tarım Parkı'nın yıl boyunca öğrencilere yönelik etkinliklerle çocuklara doğa sevgisi aşılamayı sürdüreceğini belirtti.

