İstanbul Maltepe Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, hijyenik ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için ilçe genelindeki tatlı, lokum, çikolata ve unlu mamul imalathanelerine yönelik denetimlerini sıkılaştırdı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde, rutin biçimde sürdürdüğü denetimlerine hız verdi.

HİJYEN, RUHSAT VE GRAMAJ KONTROLÜ

Gerçekleştirilen kapsamlı denetimlerde zabıta ekipleri; imalathanelerin mutfak bölümlerini, depo alanlarını, kullanılan hammaddelerin son kullanma tarihlerini ve saklama koşullarını detaylıca inceledi.

Üretim esnasında personelin hijyen kurallarına (önlük, maske, bone kullanımı) uygunluğunu kontrol eden ekipler, aynı zamanda iş yeri açma ve çalışma ruhsatları ile ürünlerin gramaj ve fiyat tarifelerini de mercek altına aldı.

'HALK SAĞLIĞI ÖNCELİĞİMİZDİR'

Üretim hatlarını, lokum kesim aşamalarını ve çikolata-tatlı kalıplarını yerinde denetleyen ekipler, kurallara uygun şekilde üretim yapan işletme sahiplerine ve çalışanlarına teşekkür etti. Eksikleri bulunan az sayıdaki işletmeye ise gerekli uyarılar yapılarak yasal işlemler uygulandı.

Maltepe Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayarak, 'Kurban Bayramı öncesinde hemşerilerimizin sofralarına giren gıdaların güvenilirliğinden emin olmak için sahadayız. Özellikle bayram dönemlerinde tüketimi artan tatlı ve unlu mamul üreticilerini sıkı bir kontrolden geçiriyoruz. Vatandaşlarımız, karşılaştıkları herhangi bir olumsuzluğu belediyemizin ilgili kanallarına bildirebilirler. Denetimlerimiz bayram süresince ve sonrasında da aralıksız devam edecek' açıklamasında bulundu.