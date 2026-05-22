BATMAN (İGFA) - Gazeteci-yazar Metin Özmen, Siirt'in Kurtalan ilçesinde ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konulu konferanslar gerçekleştirdi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında, Kurtalan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonuyla düzenlenen programlarda öğrencilerle buluşan Özmen; Kurtalan Fen Lisesi, Kurtalan Anadolu Lisesi, Selahaddin Eyyubi Anadolu Lisesi, Atatürk Ortaokulu ve Ertuğrul Gazi Ortaokulu'nda önemli mesajlar verdi.

Konferanslarda, arkadaş çevresinin bireyin başarısı üzerindeki etkisine dikkat çeken Özmen, kendi kaleme aldığı kitaptan örnekler ve hayat tecrübeleri üzerinden öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Doğru arkadaş seçiminin akademik başarıdan kişisel gelişime kadar birçok alanda belirleyici olduğunu ifade eden Özmen, öğrencilerin hedeflerine ulaşmasında bilinçli çevre edinmenin önemine vurgu yaptı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansların oldukça verimli geçtiğini belirten Faysel Polat, gazeteci-yazar Metin Özmen'e katkılarından dolayı teşekkür etti. Polat, öğrencilerin kişisel gelişimine katkı sunan bu tür etkinliklerin devam edeceğini ifade etti.