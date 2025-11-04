İstanbul'da Maltepe Belediyesi Cevizli Kadın Danışma ve Sosyal Yaşam Merkezi'nde 'Değişen Dünyada Yaşlanmamayı Seçenler' konulu söyleşi düzenlendi.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'nin Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM) ile birlikte düzenlediği söyleşide yaşlanma kavramı, günümüzde estetik müdahaleler ve uzun yaşam trendleri üzerinden bedenin bir yatırım nesnesine dönüşümü konusu ele alındı.

Söyleşiye konuşmacı olarak katılan MÜTAM Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Berfin Varışlı, yaşlanmanın bir zamanlar hayatın doğal döngüsünün bir parçası olarak görülürken bugün yönetilmesi, ertelenmesi hatta görünmez kılınması gereken bir durum gibi ele alındığını ifade etti.

Yaş almanın yalnızca kayıp olmadığını aynı zamanda yeniden doğuş, bilgelik ve özdeşlik kazanımı anlamına gelebileceğini belirten Varışlı, söyleşiye katılanların sorularını da yanıtladı.