Maltepe Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren kreşlerde eğitim gören minikler, Babalar Günü kapsamında düzenlenen etkinliklerde bir araya geldi. Kutlamalarda çocukların hazırladığı materyaller ve sınıf süslemeleriyle babalarına olan sevgilerini gösterdikleri notlar beğeni topladı.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi'ne bağlı hizmet veren 'Yuvamız Maltepe Zübeyde Hanım Çocukevleri'nde Babalar Günü etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik odalarında hazırlanan panolarda büyük harflerle 'Canım Babam' ifadesi yer aldı. Bu yazının etrafı ise çocukların el emeğiyle kestiği renkli kravatlar, büyük siyah bıyık figürleri ve renkli ponponlarla süslendi. Çocuklar, duvar süslemelerinin önünde ellerindeki çubuklu bıyık aksesuarlarıyla fotoğraflar çekildi.

Sınıflardaki çalışma masalarında çocukların boyadığı ve hazırladığı kartlarda 'Seni Bu Kadar Çok Seviyorum Babacığım.', 'Sen Benim Süper Kahramanımsın' ve 'Babalar Günün Kutlu Olsun Baba' ifadeleri yer aldı. Ayrıca çocukların masalarında boyadıkları resimli kâğıtların üzerinde 'Ne zaman başım sıkışsa ellerin hep orada... Sen benim pelerinsiz kahramanımsın.' yazısı dikkat çekti.

BABALAR GÜNÜ GAZETESİ

Etkinliğin en dikkat çeken materyallerinden biri, çocukların ellerinde taşıdığı el yapımı gazete tasarımı oldu. Gazete kapağında 'Canım Babam İyi ki Varsın!' başlığı yer aldı. Gazetenin 'Benim Babam' isimli anket bölümünde düşünceli, becerikli, komik, nazik, yakışıklı, şefkatli, güvenilir, akıllı ve güçlü seçenekleri bulunurken, alt kısımda ise 'Canım Babam, 'Sana olan sevgimi tarif edemem ama sarılarak gösterebilirim. Seni çok seviyorum babacığım. İyi ki benim babamsın.' mesajı yazıldı.