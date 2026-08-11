SASKİ, Sapanca'nın üst kesimlerinde bulunan 5 mahalleye kesintisiz içme suyu ulaştırmak amacıyla başlattığı 3 bin 500 metrelik yeni isale hattı projesini tamamladı. Yeni depo, pompa ve basınç dengeleme ünitelerinin devreye alınmasıyla bölgenin su ihtiyacının daha güçlü ve kontrollü şekilde karşılanması sağlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), yaz aylarında nüfusu ve turizm hareketliliği artan Sapanca'da içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

Bu kapsamda tamamlanan 3 bin 500 metrelik yeni isale hattı, bölgenin su iletim kapasitesini artırırken mevcut sistem üzerindeki yükün de azaltılmasına katkı sağladı.

Memnuniye Arıtma Tesisi üzerindeki bölgesel yükü azaltmak amacıyla inşa edilen yeni isale hattının imalatı tamamlandı. Proje kapsamında devreye alınan depo, pompa ve basınç dengeleme üniteleri sayesinde suyun üst kotlarda bulunan mahallelere daha dengeli ve kesintisiz şekilde ulaştırılması sağlandı.

5 MAHALLENİN SU İHTİYACINI DOĞRUDAN KARŞILAYACAK

Hacımercan, Şükriye, Fevziye, Akçay ve Ünlüce mahallelerini kapsayan proje, özellikle yaz aylarında turizm hareketliliğiyle birlikte artan içme suyu tüketiminin karşılanmasına katkı sunmaya başladı. İnşa edilen yeni hat sayesinde mevcut altyapının üzerindeki yük azaltılırken, suyun kaynaktan abonelere daha verimli şekilde ulaştırılmasına başlandı.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte yoğun yağışların ardından oluşabilecek bulanıklık riskine karşı sistem güçlendirildi. Yeni isale hattı sayesinde yağış kaynaklı bulanıklıkların su temin sürecine etkisi azaltılırken, suyun daha kontrollü şekilde mahallelere ulaştırılması sağlandı.