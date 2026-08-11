Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl 10 Ağustos'ta meydana gelen ve bir vatandaşın yaşamını yitirdiği depremin yıldönümünde, deprem gerçeğini bir kez daha gündeme taşıdı. 'Sındırgıdan Ders Almak: Balıkesir'in Canlı Fayları ve Deprem Gerçeği' başlıklı panelde uzmanlar, olası depremler karşısında alınabilecek önlemleri anlattı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Üniversitesi (BAÜN), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Tübitak Marmara Araştırma Merkezi'nden (MAM) konuşmacı olarak katılım gösteren uzmanlar eşliğinde gerçekleştirilen panelde, depremin sarsıcı gerçekleri gün yüzüne çıkarıldı.

DEPREM GERÇEĞİ, UZMANLAR TARAFINDAN ANLATILDI

Balıkesir'de meydana gelebilecek depremlerin etkilerinin yıkıcılığını en aza indirgeyebilmek için var gücüyle çalışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, olası ve kaçınılmaz depremler için alınabilecek önlemleri ve yapılması gerekenleri panel ile ele aldı.

Salih Tozan Kültür Merkezi'nde saat 13.30'da gerçekleşen panelin açılış konuşmasını Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı İlknur Bozoklu Kirişçi gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasının ardından yüksek bir katılımla başlayan panelde Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Zafer Akpınar, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi'nden Doç. Dr. Şule Gürboğa, TÜBİTAK MAM'dan Dr. Adil Tarancıoğlu ve TÜBİTAK MAM'dan Dr. Aylin Karaaslan konuşmalarını gerçekleştirerek deprem konusundaki engin bilgileriyle katılımcıları aydınlattı.

DEPREM, DÖRT AYRI BAŞLIKTA ELE ALINDI

Açılış konuşmasının ardındın 'Sahaya Özel Sismik Tehlike ve Zemin Dinamik Davranışı Çalışmalarının Önemi' konu başlığı altında Doç. Dr. Şule Gürboğa tarafından ilk oturum gerçekleştirildi.

İkinci oturum ise 'Deprem Tehlikesi ve Deprem Riski Kavramları' konu başlığı altında Dr. Öğr. Üyesi Zafer Akpınar tarafından en ince ayrıntısına kadar ele alındı.

Ardından 'Sındırgı Depremi Çerçevesinde Balıkesir ve Yakın Civarının Deprem Etkinliğine Genel Bir Bakış' konu başlığı ile Dr. Adil Tarancıoğlu ve son oturum olan 'Dirençli Balıkesir İçin Yer Altının Sismik Haritası: BALDEP Projesi 1. Yıl Saha Çalışmaları ve İlksel Bulgular' başlıklı konular Dr. Aylin Karaslan'ın aktarımları ile anlatılarak katılımcılara deprem konusunda farkındalık yaratılmaya çalışıldı.

'DEPREMİ BEKLEYEN DEĞİL DEPREME HAZIRLANAN BİR BALIKESİR'

Yalnızca deprem olduktan sonra değil deprem olmadan da önlem almanın öneminin dile getirildiği panelde, zemin ve sıvı analizleri, yapı envanteri, kentsel dönüşüm stratejileri, bilimsel araştırmalar ve kurumlar arası işbirliği çalışmalarının gerekliliği dile getirildi.

Depremin engellenmesinin mümkün olmadığının ancak depremi afete dönüştüren risklerin azaltılabileceğinin vurgusunun yapıldığı panelin ardından Genel Sekreter Yardımcıları Reyhan Sunci Gülfırat ve Mehmet Refik Gündoğan panele katılan konuşmacıları tebrik ederek hediyelerini takdim etti.