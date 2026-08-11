Bursa'da Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, mahalle ziyaretleri kapsamında Muradiye Parkı'nda Muradiye, Hamzabey, Kocanaip ve Yahşibey mahallelerinin sakinleriyle bir araya gelerek vatandaşların talep, görüş ve önerilerini dinledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, vatandaşlarla doğrudan iletişim kurmak ve mahallelerin ihtiyaçlarını yerinde tespit etmek amacıyla gerçekleştirdiği buluşmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Başkan Aydın, Muradiye Parkı'nda Muradiye, Hamzabey, Kocanaip ve Yahşibey mahallelerinde yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda Başkan Aydın, vatandaşlarla yakından ilgilenerek sohbet etti.

Muradiye'nin Bursa açısından taşıdığı tarihi ve kültürel öneme dikkat çeken Başkan Erkan Aydın, dört mahalle sakininin ortak buluşma noktası olan Muradiye Parkı'nda vatandaşlarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Muradiye'nin Bursa'nın en eski ve kentin hafızasında önemli bir yere sahip semtlerinden biri olduğunu belirten Başkan Aydın, şöyle konuştu:

'Dört mahalleden misafirlerimiz var ama ortak buluşma noktası Muradiye. Bursa'nın en eski semtlerinden, Bursa dediğimizde akla ilk gelen semtlerden. Eski Bursalıların da her zaman 'Ben Muradiyeliyim' dediği, buralarda illa hayatının bir kısmının geçtiği bir buluşma noktasındayız. Sizlerle bir arada olmak, bizler için de çok önemli çünkü biz sahadayız; ekiplerimiz, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, saha ekiplerimiz devamlı sizlerden talepleri alıyor. Muhtarlarımızdan alıyor. İmkanlar dahilinde gücümüz yettiği kadarıyla da çözüm üretiyoruz ve bunun için de 7/24 çalışıyoruz, bunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.'

'MURADİYE'YE DEĞER KATACAK BİR TESİS HAYATA GEÇECEK'

Muradiye Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Aydın, Romangal Turgut Yılmazipek Fabrikası, diğer adıyla Kolsuz Faik Fabrikası'nın kamulaştırıldığını belirterek, tarihi yapının Bursa ve Osmangazi'ye kazandırılacak önemli bir yaşam alanına dönüştürüleceğini söyledi. Başkan Aydın, 'Şurada Kolsuz Faik Fabrikası'nı kamulaştırdık, yaklaşık 2 yıl oldu. Şu an Anıtlar Kurulu'ndan geçiyor. Biraz süreçler ağır yürüyor ama inşallah o da bittiğinde Bursa'ya, Osmangazi'ye, Muradiye'ye değer katacak bir tesis hayata geçecek. Kültür etkinlikleri, sanat etkinlikleri, restoranlar, kafeteryalar, gençlerin burada sergilere, konserlere gidebileceği güzel bir mekân olacak inşallah. Yine tabii ki ufak tefek ihtiyaçlar için zaten ekiplerimiz elinden geldiğince sizlerle birlikte çözüm üretiyorlar. Bizim bu buluşmalardaki amacımız sizleri dinlemek, yerinde yurttaşlarımızın eksiği, taleplerini tespit ederek sizleri ziyaret etmek, sonrasında mesaiye dönmek. Bir kez daha geldiğiniz, vakit ayırdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hep birlikte daha güzel günlere gideceğiz.' ifadelerini kullandı.

Muradiye Mahalle Muhtarı Vahide Kılıçkaya, Yahşibey Mahalle Muhtarı Hale Şenesin, Kocanaip Mahalle Muhtarı Yusuf Şirin ve Hamzabey Mahalle Muhtarı Şaban Gülen de, hizmetlerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür ederek, Muradiye'nin çok geniş bir alanda ortak bir nokta olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından mahalle sakinleri söz alarak bölgenin ihtiyaçlarıyla ilgili talep ve önerilerini doğrudan Başkan Aydın'a iletti. Vatandaşların aktardığı konuları tek tek dinleyen Başkan Aydın, ilgili belediye birimlerine gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi.