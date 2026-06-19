İletişim Başkanlığı'nın Hatay'daki gastrodiplomasi programı kapsamında yerli ve yabancı basına AB tescilli Antakya künefesi tanıtıldı.

HATAY (İGFA) - İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Türkiye'nin Gastrodiplomasi Modeli: Sofra ve Miras' programı kapsamında Hatay'da ağırlanan yerli ve yabancı basın mensuplarına, Avrupa Birliği (AB) coğrafi işaret tescilli Antakya künefesi tanıtıldı.

İletişim Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, programın ikinci gününde, yerli ve yabancı basın mensuplarına tarihi yerler gezdirildi. Bu kapsamda, rehber eşliğinde önce 1050 metrekarelik tek parça taban mozaiğinin de yer aldığı Necmi Asfuroğlu Arkeoloji Müzesi ziyaret edildi.

Daha sonra basın mensupları, Hristiyanlar için hac yeri olarak kabul edilen ve mağara kilise olma özelliği taşıyan St. Pierre Kilisesi'ni gezdi.

Son olarak Kültür ve Sanat Çarşısı'nı gezen gazeteciler, burada yemek yedi, AB tescilli Antakya künefesinin yapım aşamasını gözlemledi.